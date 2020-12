Le dolci parole di addio di Federica a Paolo Rossi: “Dopo di te il niente assoluto”

Il rombo del tuono, la luce del fulmine che ha spaccato il cielo: è arrivata così la notizia della morte di Paolo Rossi. Il grandissimo campione italiano, uno dei più grandi, uno di quelli che hanno fatto la storia del calcio italiano e mondiale, ci lascia a 64 anni. E strazianti sono oggi le parole di sua moglie, l’addio di Federica che arriva dai social. Le sue parole arrivano dritte al cuore di chi legge, un dolore devastante, con un vuoto che mai nessuno potrà colmare. Muore un padre, un marito, un uomo speciale e questo Federica, che ha diviso la sua vita con Paolo Rossi, lo sa bene. Lo ricorda con queste parole: “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto…”.

IL DOLORE DELLA MOGLIE DI PAOLO ROSSI SUI SOCIAL

“Per sempre” ha scritto Federica Cappelletti su Instagram, postando una foto che la ritrae al fianco di Paolo Rossi, con due dei loro sorrisi più belli. Una immagine accompagnata anche da un cuore, simbolo di un grande amore che durerà appunto in eterno.

I due si erano conosciuti nell’estate del 2008, per poi sposarsi nel luglio del 2010. Dalla loro unione sono nate due bambine, Maria Vittoria, di 10 anni, e Sofia Elena, di otto. Negli scorsi mesi avevano rinnovato la loro promessa di matrimonio.

“Per me lui non è il calciatore, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore. Un giorno mi ha detto: ‘Io nella vita ho avuto tantissimo, adesso lo voglio dare a te’” aveva raccontato Federica in una intervista parlando del suo matrimonio con Paolo Rossi.

Centinaia i messaggi di affetto anche per Federica: tutti la invitano a farsi forza nonostante la dolorosissima perdita. “Chi vive nel cuore di chi resta non muore mai…e Paolo sarà per sempre nel cuore di tutti gli italiani. Grazie campione” le scrive un follower su Instagtam.