L’oroscopo di Paolo Fox 2021 per le coppie: il nuovo anno in amore segno per segno

Come andrà il 2021 per le coppie? Paolo Fox ci svela l’oroscopo per gli innamorati rivelando che per molti sarà un anno in cui bisognerà ricostruire un rapporto. Ma andiamo subito a vedere come sarà il cielo per tutti i segni e con quali altri segni le cose andranno meglio in amore. Cominciamo subito con il dire che i nati sotto la bilancia, i gemelli e l’acquario sicuramente avranno più speranze in fatto di sentimenti. Gli scorpione non si sentiranno al massimo nel rapporto, mentre per i leone ci saranno piccoli problemini. I toro dovranno cercare di mettere da parte le tensioni, i nati sotto il segno dell‘ariete dovranno fare attenzione a non mettere da parte l’amore. Ma andiamo più nel dettaglio.

L’oroscopo di Paolo Fox per le coppie per il 2021 segno dopo segno

Ariete – I segni migliori per le relazioni di coppia di questo nuovo anno saranno sicuramente: i gemelli con cui si potrà trovare una soluzione ai problemi e alle incomprensioni, il leone con cui ci sarà una bella passione ma si dovranno tenere gli occhi aperti dalle competizioni. Peggio con il sagittario dove senza un buon accordo non si potrà andare avanti.

Toro – con il partner dello stesso segno le cose andranno parecchio bene, magari si ha un progetto di coppia già un po’ di tempo. Bene pure con il cancro dove sarà garantita pure una buona convivenza anche se non sono esclusi momenti di agitazione generale. Con un vergine si potrebbe creare un rapporto perfetto e non fatto soltanto d’amore.

Gemelli – Bellissimo sarà il rapporto con i bilancia, recupero pure per chi ha attraversato un periodo di crisi. Buone le opportunità in coppia con il capricorno. Favoriti dalle stelle pure gli impegnati con un acquario, occhio però alla comunicazione in certi momenti.

Cancro – Interessante la storia con i vergine perché saranno molto presi dal carattere e dalle caratteristiche lunatiche ed emotive del partner. Passione con gli scorpione ma occhio a qualche piccola incertezza. Bello il rapporto con il capricorno e tante cose in comune con l’acquario ma attenzione ai dubbi.

Leone – Il rapporto con il pesci sarà interessante perché il leone avrà bisogno del suo sostegno. Stelle più agitate invece per chi è impegnato con un partner nato sotto lo stesso segno.

Vergine – Bellissima la relazione con gli altri vergine perché entrambi cercheranno di dare il massimo nella storia. Per le coppie nate da poco con un partner capricorno buone notizie. Difficile invece la comprensione con i pesci che si sentiranno un po’ incompresi.

Bilancia – Stelle fantastiche per chi è impegnato con un partner nato sotto lo stesso segno zodiacale. Con un sagittario si cercherà la strada giusta per vivere bene la relazione, bisognerà prendere una decisione. Tanto amore tra i bilancia e i capricorno che saranno disponibili e attenti alle questioni di coppia.

Scorpione – Perfetta la complicità e l’intesa con il capricorno anche se bisognerà tenere a mente che ci sarà tanta riflessione prima di fare una mossa. Tanta passione con i nati sotto il segno dei pesci.

Sagittario – Ci sarà un buon recupero quest’anno nella relazione d’amore con i capricorno. Aria sognante invece con gli acquario dove comunque potrebbe realizzarsi pure qualcosa di davvero importante.

Capricorno – Molto bello il rapporto con gli acquario perché ci sarà sentimento ma pure tanta protezione. Interessante l’oroscopo delle coppie con i pesci visto che potrebbero esserci colpi di fulmine. Persino i separati continueranno a pensarsi secondo Paolo Fox.

Acquario – Bella la complicità che si andrà a creare con i nati sotto lo stesso segno esattamente come quella con i pesci che si sentiranno coinvolti nella storia d’amore.

Pesci – Il rapporto sarà interessante per i nati sotto il segno dei pesci che si sono incontrati ancora da poco tempo. Favorite dalle stelle le nuove conoscenze di quest’anno.