Ladri in casa di Valeria Fabrizi, è la figlia dell’attrice a raccontare quell’orrore (Foto)

E’ l’incubo di tutti scoprire di avere avuto ladri in casa e purtroppo si è trasformato in realtà per Valeria Fabrizi, un episodio che addolora non solo l’attrice ma tutti i fan di Suor Costanza (foto). E’ stata la figlia di Valeria Fabrizi a raccontare l’accaduto, ovviamente sconvolta e arrabbiata per il grande dolore subito da sua madre, un vero attacco al cuore per lei che custodiva con amore gli affetti di una vita, i suoi ricordi. Non è stata semplice la vita per l’attrice che da anni vediamo nel ruolo di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti. Tanti anni lontana dal set e poi finalmente il ritorno. I ladri in casa che hanno messo tutto sottosopra, hanno rotto i mobili e le sue cose, purtroppo questa non è la scena di un film. Giorgia Giacobetti la descrive bene ma è ciò che ha visto arrivando a casa di sua madre.

L’ATTACCO AL CUORE DI VALERIA FABRIZI – I LADRI HANNO RESO LA CASA INAGIBILE

“Casa di mia madre svaligiata. Tutto sottosopra… mobili rotti e cose ovunque. Completamente inagibile. Sembra di stare in una casa colpita da un terremoto” ha scritto la figlia dell’attrice sul suo profilo social: “Oltre al grande danno materiale un attacco al cuore e agli affetti e ai ricordi di una vita” ed è il dolore più grande, avere perso tante cose importanti ma anche pensare che qualcuno abbia messo le mani ovunque, abbia toccato tutto e rotto ricordi di una vita senza alcun rispetto.

“Polizia e intervento della scientifica impeccabile. Cosa poter augurare a chi ha fatto tutto ciò…?” conclude Giorgia Giacobetti.

La consolazione resta il lavoro, sul set Valeria Fabrizi è sempre circondata dall’affetto di tutti, lo stesso che prova per lei il suo pubblico che non vede l’ora di ritrovarla in Che Dio ci aiuti 6.