Il papà di Valerio Scanu non ce l’ha fatta: è morto per il covid 19

Sono stati giorni di grande preoccupazione quelli che Valerio Scanu e i suoi familiari hanno vissuto in questo drammatico mese. Abbiamo tutti pregato per il suo papà, ricoverato in terapia intensiva a causa del covid 19. Il papà del cantante però non ce l’ha fatta. E’ grande il dolore per Valerio che in questi giorni aveva deciso di raccontare la sua esperienza in tv anche per far capire alla gente quanto la situazione sia complicata. Oggi purtroppo la notizia che mai avremmo voluto dare e il triste epilogo. A dare la notizia è il quotidiano “La nuova Sardegna”.

Il messaggio per la famiglia dal portale on line: “La comunità isolana si prepara a vivere questo Natale con il lutto al braccio e si stringe intorno alla moglie Sonia e ai figli Valerio e Alessandro.“

Lutto per Valerio Scanu: il suo papà è morto a causa del covid 19

Tonino Scanu, è morto a 64 anni a causa del Covid. L’uomo, storico dipendente comunale de La Maddalena e conosciuto da molti perché da sempre impegnato in eventi benefici, era ricoverato da quasi un mese e mezzo nell’ospedale Mater Olbia.

“Sono 11 giorni che è intubato – aveva detto ospite di “Storie italiane” confidando a Eleonora Daniele il dramma che stava vivendo-. Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le informazioni, ma le sue situazioni migliorano e peggiorano da un momento all’altro“.

“Tutto è iniziato con una febbre che sembrava banale ma poi questa febbre era strana, saliva e scendeva e ha chiesto di fare il tampone. Sono andati a casa a fargli il tampone, già non respirava bene. E’ entrato in ospedale e poi è stato trasferito in un altro. All’inizio era con la maschera dell’ossigeno ma adesso i polmoni sono compromessi, da 11 giorni è intubato, l’altro ieri hanno provato a svezzarlo dal ventilatore ma non è andata bene, anche se ce l’aspettavamo” aveva raccontato Valerio in tv.

Purtroppo le sue condizioni a quanto pare si sarebbero aggravate negli ultimi giorni e oggi la notizia drammatica. Ci stringiamo al dolore di Valerio e della sua famiglia.