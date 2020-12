L’addio di Valerio Scanu al suo papà: “un dolore che ci sta soffocando”

“Quando tutto è iniziato il mio più grande terrore era proprio che si arrivasse a questo punto...” inizia così il lungo messaggio che Valerio Scanu ha deciso di condividere sui social per l‘ultimo addio al suo papà. Purtroppo Tonino, dopo quasi due mesi di ricovero in ospedale a causa del covid 19, se n’è andato. Il maledetto coronavirus ha spezzato la sua vita. Valerio, la sua mamma e i suoi fratelli sono distrutti dal dolore per questa perdita e per un vuoto che mai nessuno potrà colmare.

Il saluto di Valerio Scanu all’amatissimo papà Tonino

Il messaggio di Valerio sui social:

Ho sempre visto mio Babbo come Highlander… la persona più buona ma anche più forte del mondo… l’uomo che in ogni situazione sapeva prendere le redini e gestirla al meglio, anche le più drammatiche…

Trovandoci così, senza che lui potesse proteggerci e tutelarci , mi è venuto da pensare “ma queste cose le ha sempre fatte Babbo, non posso, non sono in grado io, ora”… Devo fare dei doverosi ringraziamenti a tutto lo staff medico e infermieristico del Mater Olbia che in questo periodo ha sempre avuto cura di Babbo… un GRAZIE ai dottori Formicola, Pulzone, Sechi, Piras, Grande, Jovanovic, Oggiano coi quali mi sentivo per i quotidiani aggiornamenti… siete stati , comunque, i miei grandi Eroi…

E ancora:

Grazie alla mia FAMIGLIA che anche in questa occasione si è dimostrata più grande e solida di quanto non lo sia sempre stata… Questa emergenza sanitaria non aiuta di certo a sopportare questo dolore… So bene che in tanti sareste voluti venire per dare l’ultimo saluto a mio padre ma non posso permettere che altre persone rischino di passare le sue stesse sofferenze… Babbo direbbe e farebbe la stessa cosa…

Con grande difficoltà faccio appello alla responsabilità di tutti e vi dispenso dalle visite e dalla partecipazione ai funerali… Beh, Babbo mio, la gratitudine di essere tuoi figli è molto più forte della morte e del dolore che ora ci sta soffocando… Ti amiamo infinitamente

Valerio Alessandro Sonia