Oroscopo Paolo Fox gennaio 2021 Acquario: nervosismo nell’aria

Che mese sarà quello di gennaio 2021 per i nati sotto il segno dell’acquario? Ce lo svela Paolo Fox con il suo oroscopo che spiega come andrà questo primo mese del nuovo anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, le cose andranno bene se si ha il partner giusto accanto. Per il lavoro, bisognerà fare molta attenzione nei rapporti perché potrebbero esserci degli attriti. Per quanto riguarda la salute, bisognerà curare di più alcuni aspetti che si erano trascurati nell’ultimo periodo. Ma andiamo adesso a vedere che cosa dice, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox di gennaio 2021 per i nati sotto il segno dell’acquario.

L’oroscopo di Paolo Fox per gennaio 2021 per i nati sotto il segno dell’acquario

Come andrà questo mese in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Occhio alle trasgressioni se non si ha il partner giusto. Per i nati sotto questo segno è fondamentale avere la persona perfetta al proprio fianco. In questo modo non si avranno problemi in una relazione di coppia anche per tanti anni. Quei rapporti che già vivono un momento complicato o di crisi potrebbero sciogliersi proprio in questo 2021. Gli acquario probabilmente non hanno sempre detto quello che pensavano e provavano tendendo tutto dentro. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox non è più corretto non liberare le emozioni. Le tensioni per le relazioni già in discussione non mancheranno. Potrebbe esserci pure un tradimento a complicare le cose. Chi ha il cuore libero e non cerca una relazione seria ma piuttosto un rapporto ambiguo e trasgressivo dovrà comunque tenere gli occhi aperti dalla persona che deciderà di avere al suo fianco.

Lavoro – Verso la metà del mese di gennaio potrebbero esserci agitazioni con i colleghi o addirittura con il proprio capo. I nati sotto il segno dell’acquario cercheranno di non stare troppo vicino nei rapporti complicati e poco comprensibili. In questo senso potrebbero pure esserci delle novità. Tutto questo nervosismo di questo periodo non sarà semplice da gestire e sarà quindi consigliabile eliminarlo. Chi intraprenderà una nuova strada di lavoro potrà contare sulle stelle per fare qualcosa di più interessante. Novità in arrivo anche per chi ha richiesto di essere trasferito.

Salute – Il fisico non avrà la meglio in questi giorni anche perché i nati sotto questo segno hanno un po’ lasciato da parte la salute. Ci sarà quindi bisogno di fare uno stop per dedicarsi di più a se stessi. Occhi aperti a qualche problema legato alla pelle, all’intestino o alle vie urinarie.