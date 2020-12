Oroscopo Paolo Fox gennaio 2021 bilancia: agitazione in amore, garanzie sul lavoro

Che mese sarà gennaio 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia? Ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox per scoprire come andrà questo primo mese del nuovo anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno. In amore, tutto dovrebbe andare per il meglio tranne per chi ancora deve risolvere qualcosa. Nel lavoro, ci saranno finalmente molte più garanzie e potrebbero arrivare buone nuove. Per quanto riguarda la salute, l’energia sarà sicuramente un aspetto molto interessante. Ma andiamo a vedere come sarà nel dettaglio l’oroscopo di gennaio 2021 secondo Paolo Fox per tutti i nati sotto il segno della bilancia.

L’oroscopo di Paolo Fox per gennaio 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia

Ecco come andrà questo mese in amore, lavoro e salute

Amore – Il nuovo anno inizierà in maniera molto attiva dal punto di vista dei sentimenti. Questo tranne per qualcuno che ha ancora delle vicende irrisolte con il partner. Per chi ha affrontato momento complicati lo scorso anno, in questo gennaio potrebbero arrivare nuove difficoltà in coppia. I nati sotto il segno della bilancia che hanno famiglia dovranno affrontare momenti difficili soprattutto intorno al 12, 13, 19 e 20. Per fortuna quelle coppie più stabili potranno superare momenti no. I più giovani e i bilancia in cerca di partner potranno contare sulle stelle ma solo a partire da febbraio inizieranno a vedersi i primi risultati. Chi è in una relazione in crisi ormai da tempo dovrà cambiare qualcosa e non mancheranno momenti di tensione in cui ci sarà voglia di allontanarsi. Secondo Paolo Fox si dovrebbero spiegare al partner le proprie esigenze per recuperare un certo equilibrio.

Lavoro – Questo primo mese del 2021 sarà ottimista perché donerà finalmente maggiori garanzie e le prime interessanti novità potrebbero arrivare molto presto. I liberi professionisti affronteranno un bel gennaio e i bilancia che non hanno attraversato un momento facile potranno ricominciare con un miglioramento. L’energia di questo periodo sarà veramente forte e intensa, perfetta per dare il massimo e mettersi alla prova. Sarà quindi un gennaio perfetto per recuperare o per rifarsi dopo un momento no. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2021, i nati sotto questo segno zodiacale potranno avere delle opportunità interessanti intorno alla metà del mese.

Salute – L’energia del mese di gennaio sarà decisamente interessante. Non tutte le giornate saranno comunque serene perché potrebbero esserci dei giorni con disagi come infiammazioni e nervosismi. Paolo Fox consiglia di bene molto in modo tale da tenere anche sotto controllo i reni. Gli ultimi giorni, gli ultimi undici, saranno i più consigliati per cominciare delle terapie.