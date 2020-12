Oroscopo Paolo Fox gennaio 2021 Scorpione: inizio non semplice

Che mese sarà quello di gennaio 2021 per i tutti i nati sotto il segno dello scorpione? Per scoprire come andrà questo primo mese del nuovo anno ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox che spiega come sarà questo periodo in amore, lavoro e salute. In amore, alcune coppie avranno difficoltà a trovare un punto in comune per fare pace. Nel lavoro, potrebbe esserci la voglia di modificare qualcosa, magari un impiego è arrivato al suo termine. Per quanto riguarda la salute, non sarà un periodo semplice e le energie non saranno quelle giuste per affrontarlo al meglio. Ma andiamo a vedere come sarà nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di gennaio 2021 per tutti i nati sotto il segno dello scorpione.

L’oroscopo di Paolo Fox per i nati sotto il segno dello scorpione di gennaio 2021

Ecco come sarà questo mese in amore, lavoro e salute

Amore – Chi si è separato difficilmente riuscirà a chiarire e trovare un punto di accordo comune. Interessanti pure i nuovi rapporti. Chi è single però potrebbe non aprirsi del tutto ad una conoscenza o a un nuovo amore. I nati sotto il segno dello scorpione che hanno già una famiglia dovranno fare attenzione ad alcune situazioni. Potrebbero essere questioni economiche e per questo motivo bisognerà cercare di controllare questo aspetto. Occhio all’umore invece per chi è impegnato in una relazione con una persona che vive in una città diversa o magari è a sua volta impegnata. Tutto ciò potrebbe portare parecchia agitazione. Gli scorpione che hanno chiuso una storia potrebbero invece pretendere qualcosa dal vecchio partner soprattutto per quanto riguarda gli alimenti per i figli.

Lavoro – Alcune cose potrebbero cambiare in questo gennaio. I nati sotto il segno dello scorpione non riusciranno ad andare con calma e le cose con i colleghi non saranno troppo semplici da gestire. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox bisognerà fare chiarezza, soprattutto verso il 14 del mese. I più giovani probabilmente cercheranno nuovi percorsi ma non sempre avranno le gratificazioni sperate. Si farà fatica perché si vorrebbero ricevere le giuste soddisfazioni per l’impegno o il talento. E a questo punto qualcuno potrebbe decidere ci cercare altre strade. I nati sotto il segno dello scorpione che invece sono nell’età giusta per la pensione non si guarderà più indietro e potrebbe modificare qualche aspetto della sua vita.

Salute – Il primo mese dell’anno non sarà così facile da affrontare per i nati sotto questo segno zodiacale, anzi. Le energie non sempre basteranno per affrontare ogni cosa nel migliore dei modi. Occhio a qualche problema di tipo psicosomatico in particolare intorno alla seconda metà di gennaio.