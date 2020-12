Oroscopo Paolo Fox 2021: i grafici segno per segno da I fatti vostri

Come ogni anno, anche questo 2020 si chiude all’insegna dell’Oroscopo di Paolo Fox con le sue previsioni in diretta su Rai 2. Vi abbiamo già raccontato come sarà il nuovo anno con le previsioni segno per segno di Paolo Fox ma in questo articolo entreremo nel dettaglio nei grafici. L’astrologo infatti spiega anche quello che sarà l’andamento mese per mese per tutti i segni e allora vi proponiamo tutti i grafici illustrati nella puntata de I fatti vostri del 31 dicembre, con tutti i dettagli.

Per chi se lo fosse perso, intanto ecco l’oroscopo 2021 segno per segno di Paolo Fox

E adesso vediamo nel dettaglio quelle che sono le previsioni di Paolo Fox con i grafici per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox 2021: ecco il grafico per il segno dell’ariete

Come si può vedere il grafico dell’amore per il segno dell’ariete mette in evidenza che i mesi migliori saranno quelli di inizio anno. Poi invece sul finale del 2021 le cose non andranno benissimo. Per le relazioni primavera forse risolutiva. Situazione abbastanza stabile invece per il lavoro, senza nessun picco in positivo. E’ un anno di sblocchi e quindi novità importanti. Il mese di febbraio potrebbe essere segnato sul calendario. Negativo invece il mese di giugno come si può vedere anche da questo grafico.

Oroscopo Paolo Fox 2021: il grafico per il segno del toro

Un anno senza grandi picchi nè in positivo nè in negativo quello per gli amici del toro. Ci saranno delle insicurezze. Chiederete per questo qualcosa in più a tutti, sia nelle relazioni che nel lavoro. Attenzione al mese di febbraio. Meglio i mesi centrali. Maggio e giugno i mesi più importanti. Giugno e dicembre mesi di recupero. Attenzione alle finanze.

Oroscopo 2021 Paolo Fox da I Fatti vostri: il grafico dei gemelli

I primi mesi dell’anno non saranno brillantissimi ma successivamente ci saranno buone notizie. Febbraio e marzo comunque sono mesi importanti. C’è un cielo di grande rinnovamento, le cose che non vi piacciono saranno chiuse. La primavera porta successi. Sul lavoro mese difficile quello di agosto. Per le scelte meglio i primi 4 mesi o la fine del 2021.

Oroscopo 2021 Paolo Fox: da I fatti vostri il grafico del segno del cancro

Il grafico per il 2021 del segno del cancro ci mostra che i primi mesi non saranno brillanti ma successivamente ci sarà molto di positivo. 2021 senza saturno aggiunto per i nostri amici del cancro! Non ci saranno pesi, ci saranno dei mesi in amore come ad aprile che potrebbe riportare in auge un po’ di scontentezza. Decisivi i mesi di giugno e luglio. L’estate comunque ottima grazie a Giove. Dal 13 maggio al 28 luglio le scelte migliori per il lavoro. Fortune in arrivo ad aprile.

Oroscopo Paolo Fox 2021: il grafico per il segno del leone

E anche per il segno del leone da I fatti vostri è arrivato il grafico. Come si può vedere da questo grafico i mesi finali del 2021 saranno super per l’amore e anche per il lavoro ma sicuramente negativi per la fortuna. In questo 2021 bisogna chiudere le situazioni che non funzionano. La primavera porta consiglio. Giugno mese importante per le scelte. Luglio altro mese ottimo. Febbraio invece così così, cercate di non mandare a quel paese nessuno.

Oroscopo Paolo Fox 2021: il grafico per il segno della Vergine

E passiamo al grafico per gli amici del segno della vergine. Il 2021 sarà un altro anno molto buono, non aggiunge nulla al 2020 ma consolida le posizioni. Potreste vivere una piccola crisi tra maggio e giugno. I problemi vanno risolti prima che arrivi il mese di dicembre 2021.

Oroscopo 2021 Paolo Fox: il grafico per il segno della bilancia

La bilancia nel 2021 ha una grande energia e una grande voglia di recuperare il tempo perduto. Il 10 febbraio una data importante come mostra il grafico. Buone notizie anche in primavera la stagione migliore per mettersi in gioco. Marzo vi invita a esplorare qualcosa di nuovo. A maggio amore piccola crisi. Fine dell’anno protetti. Rinascita e nuove collocazioni.

Oroscopo Paolo Fox 2021: il grafico per il segno dello scorpione

Vediamo il grafico per il mese dello scorpione: attenzione alle questioni economiche e legali. Non provocate dissensi e andate con i piedi di piombo. Giugno importante per il lavoro. Inizio dell’anno sottotono. Il 10 di febbraio piccola crisi. Fine dell’anno invece importante, ultimi mesi di recupero. Alla fine ce la farete. Occhio ai primi due mesi dell’anno, i più caotici.

Oroscopo Paolo Fox 2021 per il sagittario: il grafico

Si riparte con Giove e Saturno favorevoli. Primavera di buoni auspici. Aprile per l’amore mese importante. Molto interessante la situazione a luglio per il lavoro. Piano piano ci saranno risultati migliori. Si ferma chi ha paura di mettersi in gioco. Febbraio ottime occasioni.

Oroscopo Paolo Fox 2021 per il segno del capricorno: il grafico

Passiamo quindi al grafico del capricorno per il 2021. Risorse in meno forse ma tante idee in più e progetti. Cose che nascono male ma adesso si metterà in gioco qualcosa in più. Marzo interessante per i sentimenti. Estate e primavera a vostro favore. Maggio e agosto molto buoni per il lavoro.

Oroscopo Paolo Fox 2021 il grafico per il segno dell’acquario

Come si può vedere anche dal grafico di Paolo Fox, il 2021 è l’anno per i nati sotto il segno dell’acquario. Il 10 febbraio come mostra il grafico sarà importante per amore e relazioni. C’è desiderio di cambiare vita, qualcosa di strano e nuovo ma molto importante. Una innovazione anche a livello spirituale. Picco massimo per la fortuna alla fine di agosto.

Oroscopo Paolo Fox 2021 segno pesci: il grafico

Chiudiamo con il grafico per gli amici nati sotto il segno dei pesci. Inizio sotto tono ma marzo e aprile importanti per l’amore. Potente a giugno Giove, ottimo mese per chi deve ripartire. Quello che farete adesso è propedeutico per il 2022, per questo c’è una impennata verso la fine.

E questo era l’ultimo grafico! Buone feste a tutti.