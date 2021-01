Elisa Isoardi a Capodanno: “Dagli errori si può solo imparare e dalle cadute rialzarsi” (Foto)

Elisa Isoardi anche a Capodanno ringrazia i suoi fan, fa gli auguri a tutti brindando in diretta su Instagram e proseguendo sulla sua nuova strada (foto). Ballando con le Stelle le ha dato il coraggio e la spinta per mostrare davvero se stessa, il risultato piace a tutti e lei sembra avere capito gli errori commessi. Poco prima dello scoccare della mezzanotte Elisa Isoardi ha avviato la diretta Instagram, non aveva avvisato nessuno ma a seguirla sono in tanti e lei è felice già solo per questo. Il suo piccolo Zenit tra le braccia, spaventato per i botti di Capodanno, lei lo protegge e confessa: “Dagli errori si può solo imparare e dalle cadute rialzarsi”. A cosa si riferisce Elisa Isoardi?

PER ELISA ISOARDI IL 2020 NON E’ STATO SEMPLICE

Per tutti il 2020 è stato complicato ma lei oltre alla pandemia ha dovuto accettare l’addio alla Prova del cuoco e magari anche qualche finto amico che le ha girato le spalle. L’ha capito a sue spese che nel momento del bisogno non tutti ti restano vicino. Un anno che le è servito molto con tutte le esperienze che l’hanno trasformata.

Con chi avrà trascorso il Capodanno? Non lo dice, non mostra molto se non il desiderio di stappare la bottiglia con i suoi follower e con il suo cucciolo. Con lei forse pochi amici, forse c’è anche zia Gabriella. La mamma invece è tornata a casa dopo avere trascorso con lei un po’ di tempo, per parlare, per coccolarsi come non facevano da tempo. “Auguri a tutti” un cuore rosso e la certezza che il 2021 sarà migliore, in attesa per lei che arrivi anche altro.