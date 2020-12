Elisa Isoardi balla con Stefano Oradei, addio a Raimondo Todaro (Foto)

Per il suo compleanno Elisa Isoardi si è fatta un bel regalo continuando a ballare ma non più con Raimondo Todaro (foto). Ospite a Oggi è un altro giorno ha mostrato il suo video già postato per i fan sul suo profilo Instagram. Un regalo speciale, le lezioni di danza con il maestro Stefano Oradei ma tutti avrebbero voluto che ballasse ancora con Todaro. Non si sa cosa sia accaduto davvero tra i due protagonisti di Ballando con le Stelle, c’è chi parla di una lite prima della finale ma Elisa Isoardi con poche parole oggi ha liquidato l’argomento. La Isoardi ha scoperto una passione che non vuole abbondonare, il ballo l’ha aiutata tanto e continua a danzare ma con Oradei. Serena Bortone non fa mancare la domanda che tutti hanno sulle labbra: “Dov’è finito Todaro?”.

PERCHE’ ELISA ISOARDI NON BALLA PIU’ CON RAIMONDO TODARO?

“Lo salutiamo, Raimondino nostro adesso è a Catania con i genitori e dato che io avevo voglia di ballare anche durante le feste, sempre con le dovute precauzioni, ho preso lezioni da Oradei. Lui è un maestro favoloso ed è il migliore amico di Raimondo Todaro quindi siamo tutti in famiglia. Raimondo è un grande amico sempre e questo rimarrà” questa la spiegazione di Elisa Isoardi che intanto ha appena festeggiato il suo compleanno.