Che stile il bagno di Caterina Balivo e per lei nuovi progetti (Foto)

Ancora una volta in bagno Caterina Balivo si mostra ai suoi follower tra un prodotto da pubblicizzare e la sua vita privata; non tutti apprezzano ma la curiosità di tutti è inevitabile (foto). Nel 2020 Caterina Balivo ha salutato il suo gruppo di lavoro di Vieni da me, uno stop al lavoro in tv in attesa di altro, magari del grande salto, di un programma in prime time o solo l’esigenza di fermarsi in un periodo così difficile per tutti. Caterina Balivo non è certo scomparsa, ha continuato a lavorare, solo che non l’ha fatto in tv, non l’abbiamo più vista nemmeno in collegamento. Ci ha tenuto però compagnia mostrandoci le sue vacanze estive, parte delle sue giornate. Spesso in coppia con la dolcissima figlia, la piccola Cora; molto meno disponibili ad apparire Guido Maria Brera e il figlio più grande, Guido Alberto. In compenso la Balivo ci racconta un bel po’ di cose e ci mostra gli angoli di casa.

CATERINA BALIVO SI TRUCCA DA SOLA MA NON OGGI

Un’intera giornata di shooting per Caterina Balivo e dallo specchio del suo bagno rivela ai follower che è passato Massimo a truccarla. In genere fa da sola ma non ha molta pazienza. Oggi è una giornata particolare, dopo la colazione c’è il lavoro che l’attende: “Oggi scattiamo un po’ di foto per alcuni progetti”. Di quali progetti si tratta? Ancora pubblicità o la conduttrice potrebbe presto tornare in tv?