Caterina Balivo si regala un albero di Natale nella sua camera da letto (Foto)

Caterina Balivo sta addobbando come tutti la casa per il Natale ma si regala l’albero di Natale personale, quello con il colore che ha sempre desiderato (Foto). E’ un albero di Natale con i colori che la sua famiglia ha bocciato e in tutta risposta lei l’ha messo in camera sua e sta provvedendo a renderlo come lo vede nei suoi sogni da bimba. E’ piccolo e innevato e i decori sono rosa e argento. Caterina Balivo promette di svelare presto il risultato finale e intanto si occupa della gabbietta da acquistare per il prossimo arrivo di un criceto in casa. Nella famiglia della conduttrice c’è già un coniglietto ma il primogenito ha deciso che ha bisogno di compagnia e ha chiesto a Babbo Natale un criceto. Nelle storie Instagram mamma e figlio sono alla ricerca del dolce animaletto e poi insieme a casa per i nuovi addobbi natalizi.

CATERINA BALIVO PREPARA GLI ADDOBBI DI NATALE CON IL FIGLIO

Ha un bel caratterino Guido Alberto che non vuole aiuto mentre si occupa del centrotavola di Natale. Ovviamente la piccola Cora cerca il suo spazio ma lui non vuole e mamma Caterina si arrabbia ma poi lo lascia fare.

Nei prossimi giorni vedremo il risultato degli addobbi di Natale in casa Brera – Balivo ma l’atmosfera è già quella perfetta per le feste.

La conduttrice non smette di mostrare ai suoi follower cosa fa durante le sue giornate e i fan ringraziamo. Meno entusiasti i componenti della famiglia, soprattutto i figli di Brera, loro non sono per niente abituati ai social. Chissà se con Caterina Balivo prima o poi cederanno.

Fuori piove e intanto il piccolo Brera sceglie il rosso e l’oro per la sua decorazione di Natale, davvero in contrasto con l’albero super romantico della sua mamma; infatti quello resta nascosto in camera da letto.