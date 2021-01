La cena di Caterina Balivo a casa della sorella dopo una giornata di lavoro (Foto)

Una cena per niente leggera per Caterina Balivo a casa di sua sorella Sarah (foto). Caterina Balivo venerdì sera sarà su Rai 1 impegnata con Il cantante mascherato, nella squadra di Milly Carlucci, ma anche se al momento non ha un suo programma non resta di certo senza lavoro. Impegnata con uno shooting fotografico a Milano, anche questa volta ne ha approfittato per passare un po’ di tempo con la sorella e con il cognato Piero. Stanca dopo una intensa giornata di lavoro tra make up e scatti, Caterina ha chiesto alla sorella di non preoccuparsi troppo per la cena, anzi di preparare qualcosa di leggero. Tra pochi giorni sarà in diretta su Rai 1, in prima serata, come sempre si sta preparando al meglio, un po’ di sport, la dieta alimentare giusta, tutto per arrivare in gran forma. Sarah ci ha provato a proporre una cena light ma poi si è lasciata andare alla golosità corrompendo facilmente anche la sorella.

CATERINA E SARAH BALIVO A CENA INSIEME

Sarah è in cucina che taglia il prosciutto crudo spagnolo, ha preparato le patate, le alici, la mozzarella, il pomodoro, pane tostato e alla fine anche il cannolo, il dolce. Caterina Balivo rimprovera con dolcezza la sorellina ma entrambe addentano il cannolo ridendo della loro golosità.

Un po’ di tempo da trascorrere insieme, la Balivo è molto legata alla sua famiglia, ai genitori e alle sorelle, e solo adesso sta tornando a casa, in treno. Ne approfitta per leggere un po’ di commenti, come sempre i follower le fanno compagnia e mai come in questo periodo Caterina si lascia andare anche a domande imbarazzanti.