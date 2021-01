Caterina Balivo suggerisce la tisana per dormire pronta a tornare in tv (Foto)

Anche se non lo dice Caterina Balivo è di certo emozionata per il suo ritorno in tv con Il cantante mascherato e magari ha davvero bisogno di un’ottima tisana per dormire (foto). La conduttrice adora da sempre le tisane ma dopo otto mesi lontana dagli studi televisivi quella per dormire non può che essere quella giusta. Ieri ha preparato quella consigliata da una sua cara amica. In un libro tutte le ricette per le tisane migliori e i consigli sono di Angelica Amodei, la figlia di Rosanna Lambertucci. Sorsi di benessere, tisane, decotti, bevande super light e la tisana per dormire con fiori d’arancio, passiflora, biancospino, melissa e tiglio. Caterina Balivo l’assaggia per i suoi follower e conferma che anche il sapore è ottimo. Per prepararla si è rivolta all’erborista che ha preparato tutti gli ingredienti necessari. Intanto, è iniziato il conto alla rovescia per il suo ritorno in tv.

CATERINA BALIVO FINALMENTE TORNA IN TV

L’anno scorso ha detto addio al suo programma pomeridiano Vieni da me, dopo avere già salutato per sempre Detto Fatto. La paura per il covid e poi la voglia di fare altro, di non avere più la fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì. Per il momento nessuna nuova proposta, nessun programma tutto per lei ma Milly Carlucci le ha chiesto di fare parte della sua squadra e lei ha accettato.