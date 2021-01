Oroscopo Paolo Fox febbraio 2021 Acquario: mese rivoluzionario

Che mese sarà quello di febbraio 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario? Ce lo svela come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che spiega al meglio come andrà questo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, ci sarà un momento di vera e propria rivoluzione. Per il lavoro, ci potrebbe essere una novità che potrebbe portare delle conseguenze. Per quanto riguarda poi la salute, ci vorrà una certa dose di pazienza e calma. Ma andiamo a scoprire come andrà il mese di febbraio 2021 in maniera più dettagliata per tutti i nati sotto il segno dell’acquario secondo Paolo Fox e il suo oroscopo.

L’oroscopo di Paolo Fox per febbraio 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario

Come andrà il mese in amore, lavoro e salute

Amore – In questo mese ci sarà una rivoluzione per gli acquario. Chi ha intrapreso una nuova relazione probabilmente la inquadrerà come amicizia d’amore. Le relazioni stabili invece inizieranno a pensare a trasferimenti. Se il partner da ormai tanto tempo non riesce a comprendere le vostre esigenze, i vostri voleri. Proprio per questo motivo si potrebbe arrivare a vivere una storia parallela alla relazione che si ha. Si avrà bisogno di una sorta di consolazione per rigenerarsi in qualche modo. Ovviamente questo potrebbe facilmente comportare cambiamenti ma soprattutto problemi in famiglia, anche nei rapporti con i figli, se se ne hanno. Occhio quindi ai cambiamenti perché l’agitazione non lascerà troppo spazio alla serenità. Grazie a Venere comunque non mancherà complicità e passione, soprattutto.

Lavoro – Cambiamenti e bei pianeti introdurranno una fase rivoluzionaria anche per i fatti professionali. Una notizia e una novità potrebbe portare grandi cambiamenti. Gli acquario che fanno ormai da tanto tempo lo stesso lavoro potrebbero affrontare un mese difficile, di crisi. Sarà un febbraio ricco di noia in questo senso, mancano le gratificazioni per andare avanti. Le idee ci sono ma non tutti i cambiamenti potranno essere attuate immediatamente. Ci sarà il desiderio di vivere la propria indipendenza e se non si riuscirà ad ottenere ciò si sfocerà in un momento veramente difficile.

Salute – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox dice che per i nati sotto questo segno ci vorrà la giusta pazienza in salute. Sarà un momento abbastanza agitato perché non mancheranno le preoccupazioni sotto vari punti di vista. Il fatto è che non mancherà nemmeno lo stress e alla fine ci si ritroverà ad essere veramente stanchi. Occhio soprattutto alle seguenti giornate: 4, 5, 17, 18, 24, 25.