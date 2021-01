Oroscopo Paolo Fox febbraio 2021 Leone: agitazione nell’aria

Che mese sarà quello di febbraio 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone? Lo scopriamo subito andando a vedere come sarà l’oroscopo di questo periodo secondo Paolo Fox che analizza il periodo in amore, lavoro e salute. In amore, potrebbe esserci una buona dose di tensione nell’aria e forse non ci si capirà sempre con il partner. Per il lavoro, potrebbe esserci una generale situazione stancante che porta a stress. Per quanto riguarda invece la salute, bisognerà tenere sotto controllo questo nervosismo che si farà sentire. Andiamo a vedere, a questo punto, come sarà nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di febbraio 2021 per tutti i nati sotto il segno del leone.

L’oroscopo di Paolo Fox per i leone per il mese di febbraio 2021

Che periodo sarà in amore, lavoro e salute per tutti loro

Amore – Ci sarà una bella differenza tra le relazioni stabili e quelle coppie nate ancora da poco tempo. Febbraio sarà un mese ricco di nervosismo e generale agitazione dunque le cose potrebbero non essere troppo semplici da gestire. Potrebbero facilmente nascere problemi con il partner. Chi è impegnato da tanto con la stessa persona potrebbe faticare e sentirsi un po’ incompreso nel rapporto. Forse c’è distrazione, si è concentrati su fattori esterni come gli impegni professionali. I nati sotto il segno del leone che hanno intrapreso una relazione ancora da poco tempo non saranno completamente convinti o appagati. La persona che si al proprio fianco potrebbe avere alcune mancanze nei confronti dei nati sotto questo segno che ne risentiranno un po’.

Lavoro – In questo mese ci sarà stanchezza, fatica e stress. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox proprio a febbraio i nati sotto questo segno zodiacale potrebbero sentirsi un po’ incompresi e probabilmente non al massimo. Molti pianeti saranno in opposizione in questo periodo e sicuramente questo non facilita la situazione. I leone non si sentiranno liberi di poter esprimere idee ed intuizioni con capi e colleghi. Sarà un mese non troppo facile anche dal punto di vista delle finanze e questo altererà ancora di più gli umori. Non sarà il caso di esagerare con le spese.

Salute – Considerando che l’umore già non sarà dei migliori, sicuramente sarà fondamentale evitare esagerazioni di qualsiasi tipo per non complicare ulteriormente le cose. Intorno alla metà di febbraio l’agitazione potrebbe essere davvero alle stelle. Il consiglio è quello di cercare di gestire tutto con quanta più calma possibile.