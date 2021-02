Filippo Magnini festeggia il primo compleanno con la figlia Mia (Foto)

Oggi è il compleanno di Filippo Magnini, 39 anni per il campione di nuoto, il primo compleanno da papà e ovviamente Giorgia Palmas ha organizzato per lui una giornata dolcissima. Le foto pubblicate sui social mostrano tutto il romanticismo e la tenerezza della coppia. Giorgia Palmas ha voluto per Magnini cuori rossi e tanto oro: l’amore e la medaglia al papà migliore del mondo. La torta con la medaglia del numero uno ma non è un podio dopo una gara di nuoto, questa volta Filippo Magnini ha vinto il premio più bello, la sua famiglia. Nel salone della loro nuova casa fervono i preparativi già dal mattino, è prestissimo e prima che il festeggiato si svegli la Palmas ha già disposto tutte le decorazioni.

GLI AUGURI DI GIORGIA PALMAS A FILIPPO MAGNINI: “BUON COMPLEANNO AMORE MIO INFINITO”

“Buon Compleanno Amore mio infinito ogni compleanno è un traguardo importante, ogni anno che passa è un pezzetto di vita che stiamo passando insieme e un passo verso il futuro che avremo insieme. Questo di oggi poi ha un sapore dolce, è il tuo primo compleanno da papà, ti amiamo tanto e sei tu il regalo più bello per tutte noi, auguriiiiii Amoreeeee!!!! PS …certo che te li porti davvero bene questi 29 anni”. Parla al plurale Giorgia, parla per lei, per la figlia Sofia e per la piccola Mia.

Che dolcezza la torta di compleanno, una torta che l’ex velina desiderava proprio come è stata realizzata.