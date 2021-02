Oroscopo Paolo Fox marzo 2021 acquario: tra forza e agitazione

Che mese sarà quello di marzo 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario? A svelarci come andrà questo nuovo mese dell’anno è l’oroscopo di Paolo Fox che spiega che periodo sarà in amore, lavoro e salute per tutti loro. In amore, chi ha già una bella complicità potrà contare sulle stelle di questo mese. Nel lavoro, ci sarà un recupero e le nuove collaborazioni avranno la meglio. Per quanto riguarda invece la salute, ci saranno alti e bassi tra energia e tensioni. Ma andiamo adesso a vedere come sarà, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per marzo 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario.

L’oroscopo di Paolo Fox per marzo 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario

Che mese sarà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Le coppie che vivono un bel momento di complicità saranno favorite in questo mese. I nati sotto il segno dell’acquario vorrebbero una persona accanto che possa condividere idee e sostenere progetti. Verso il 10 potrebbero esserci complicazioni che potrebbero portare ad un po’ di polemiche. Per i single potrebbero esserci buone nuove a marzo. Dopo giorno 21 Venere sarà particolarmente favorevole. Più attenzione per quelle relazioni che non hanno vissuto momenti facili e magari si sentono un po’ stanchi. Risolvere di punto in bianco sarà difficile ma si potrà contare sulla sincerità e sulla chiarezza del periodo. Gli ultimi giorni del mese, secondo Paolo Fox, favoriranno un bel recupero per le coppie che si erano allontanate per qualche motivo. Ci sarà di nuovo armonia e complicità.

Lavoro – In questo mese ci sarà finalmente qualcosa in più per i nati sotto questo segno zodiacale. Le nuove collaborazioni lavorative saranno favorite. Chi ha iniziato un nuovo lavoro ancora da poco non riuscirà a sentirsi subito a suo agio ma ci sta. Marzo sarà un mese importante per chi studia, belle stelle per gli studenti anche se non mancheranno momenti negativi pieni di tensione e stress. Gli acquario che hanno intenzione di fare una nuova richiesta potranno farlo, lo stesso vale per qualche cambiamento. Il periodo sarà interessante anche per chi si avrà la possibilità di incontrare nuovi colleghi, instaurare rapporti nuovi e soprattutto perché ci sarà di nuovo tanta positività.

Salute – Questo sarà un mese di alti e bassi, tra forza e agitazione. Nella prima parte di marzo potrebbe esserci parecchio stress. Nella seconda parte invece, i nati sotto il segno dell’acquario potranno iniziare a concentrarsi sulle cure perché saranno favorite. Giorno 24 bisognerà fare particolare attenzione.