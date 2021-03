Oroscopo Paolo Fox aprile 2021 Vergine: amore nell’aria

Che mese sarà quello di aprile 2021 per i nati sotto il segno della vergine? Noi per scoprirlo ci affidiamo come sempre all’oroscopo di Paolo Fox che analizza come andrà questo nuovo mese in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, i sentimenti e le emozioni avranno un ruolo ed un recupero importante rispetto al mese scorso. Nel lavoro, si potranno fare grossi passi in avanti. Per quanto riguarda la salute, potrebbero esserci disagi e stanchezza. Ma a questo punto andiamo a vedere come sarà l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno della vergine.

L’oroscopo di Paolo Fox di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno della vergine

Come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Ripartenza per i sentimenti in questo mese. Marzo aveva portato ad un po’ di problemi per i rapporti personali e per questo ci sono stati disagi e pure allontanamenti. Aprile invece porterà tanto ma tanto amore e se quindi si è messo un punto ad una relazione può essere che quel punto non sia affatto definitivo. Nella seconda metà del mese, spazio ai progetti di coppia per il futuro. Per chi ha voglia di avere figli e ne ha le possibilità potrebbe essere il mese ideale. Qualcuno forse non ha intenzione di avvicinarsi ad un nuovo sentimenti ma le emozioni non si comandano. I nati sotto il segno della vergine che hanno intenzione di rimettersi in gioco in amore potranno aspettare la fine del mese perché sarà il momento più interessante sotto questo punto di vista.

Lavoro – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox ci sarà un buon recupero ma soprattutto grandi passi in avanti. Dal 14 di aprile i fatti professionali potrebbero farsi decisamente interessanti. In questo periodo si penserà ad accordi, contratti, novità… E le stelle proprio dalla seconda metà del mese porteranno davvero buone nuove nonché una bella serenità. I vergine che hanno un’attività entro la fine di questo mese potrebbero ricevere delle proposte su cui bisognerà riflettere oppure un nuovo ruolo, un nuovo impegno. Per Paolo Fox è quasi giunto il momento perfetto per voltare pagina e ricevere belle notizie.

Salute – Nei giorni 8, 9, 15 e 16 ci sarà Marte in dissonanza. In questo periodo ci sarà un po’ di stanchezza e piccoli problemi. Potrebbero esserci infatti dei disagi di tipo intestinale oppure cutaneo. Dal 19 ci sarà poi un recupero interessante. Bene da giorno 22 di aprile le visite per i nati sotto questo segno che devono risolvere un problema.