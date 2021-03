Oroscopo Paolo Fox aprile 2021 bilancia: il mese non inizierà nel migliore dei modi

Che mese sarà quello di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia? Per scoprirlo ci affidiamo all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, i sentimenti saranno un po’ in ribasso in questo mese. Nel lavoro, mancheranno gli stimoli giusti almeno per quanto riguarda la prima parte di aprile. Per la salute, infine, si inizierà con poche energie e qualche disagio. Andiamo adesso a vedere come sarà l’oroscopo di Paolo Fox per aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia in maniera più dettagliata.

L’oroscopo di Paolo Fox per aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia

Come andrà il mese in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Le prime due settimane del mese vedranno l’amore e i sentimenti in ribasso. Potrebbero esserci dei piccoli problemi, magari delle discussioni. Il fatto è che i nati sotto il segno della bilancia saranno un po’ troppo occupati con vicende di carattere professionale. Per questo ci potrebbero essere tanti pensieri e preoccupazioni. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà fondamentale non portare i disagi del lavoro a casa dal partner soprattutto durante i weekend e, in particolare, durante i primi tre. A partire dal 19 di aprile poi le cose inizieranno a cambiare e tutto risulterà più semplice. Con dei piccoli gesti, infatti, si potranno dimenticare degli screzi. Chi pensa alle nozze tra il mese di maggio e quello di novembre sarà favorito dalle stelle.

Lavoro – Questo mese non partirà nel migliore dei modi. Durante la prima parte infatti si sentirà una certa assenza di stimoli. I nati sotto questo segno riusciranno comunque a continuare nel loro. Le domeniche potrebbero essere le giornata un po’ più complicate con qualche disagio da affrontare. Questo sarà ancora più problematico per chi lavora proprio durante i weekend. Paolo Fox spiega che fino al 14 del mese sarà meglio non stancarsi o faticare troppo. Bisognerà non perdere la pazienza se qualcosa sembra essere ancora in ritardo. Anche perché questo 2021 sarà un anno abbastanza buono e favorevole. I bilancia che stanno cercando una nuova opportunità professionale devono attendere proprio i mesi centrali di quest’anno.

Salute – I primi giorni del mese, le prime due settimane saranno caratterizzate da poca energia. Potrebbero esserci quindi dei disagi soprattutto verso il 10 di aprile. Non bisognerà tenere perché si potrà trovare una terapia più giusta con l’aiuto di un esperto e non mancheranno miglioramenti.