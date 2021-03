Oroscopo Paolo Fox aprile 2021 Capricorno: evitare l’agitazione

Che cosa riserverà il mese di aprile 2021 per il segno del capricorno? Ce lo svela come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo mese dell’anno in amore, lavoro e salute. In amore, le stelle non saranno favorevoli almeno per l’inizio di questo aprile. Nel lavoro, mancano certezze ma ci sono ancora dei progetti in mente. Per quanto riguarda invece la salute, si partirà tra tensioni e nervosismo da dover gestire. Ma andiamo a vedere come andrà nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno del capricorno.

L’oroscopo di Paolo Fox per aprile 2021 per tutti i nati sotto il segno del capricorno

Amore – Durante la prima parte del mese l’amore non sarà così favorevole. Probabilmente ci sono ancora delle situazioni da dover chiarire nei rapporti o con il partner. Bisogna essere chiari ed evitare l’ambiguità. Le tante cose da fare sul lavoro potrebbero comunque influire il piano amoroso. Con la propria dolce metà quindi ci saranno con facilità delle incomprensioni. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno del capricorno che sono impegnati in due relazioni parallele dovranno assolutamente chiarire la cosa. Chi è in crisi potrebbe dover affrontare un momento complicato. E’ consigliabile attendere gli ultimi giorni di aprile per chi ha intenzione di discutere con il partner e chiarire certe questioni di coppia. La riflessione sarà veramente fondamentale in amore. Le relazioni più forti e unite invece tra il 22 e il 25 del mese potrebbero fare dei progetti di vita insieme per il futuro.

Lavoro – Progetti ancora in piedi nonostante un mese precedente complicato. I nati sotto questo segno di solito non amano arrivare a compromessi, anzi. Per questo chiedere aiuto sarà proprio complicato. I capricorno che hanno intrapreso un nuovo progetto adesso hanno paura e vogliono sperare di continuare ancora con quell’impiego. Da giorno 19 poi le cose andranno finalmente meglio. Secondo Paolo Fox, le stelle saranno buone e bisognerà per cui approfittarne. Il 23 di aprile sarà una giornata interessante soprattutto per quanto riguarda le proposte. A fine mese i nati sotto questo segno riusciranno anche a gestire al meglio i rapporti con i colleghi e i collaboratori.

Salute – Aprile inizierà con delle complicazioni perché nervosismo e tensioni non lasceranno troppa pace. L’energia non sarà abbastanza molto spesso e per questo bisogna capire quando è il tempo di fermarsi e non esagerare. Questo almeno fino a giorno 19 del mese. Meglio non agitarsi, anche per chi sta aspettando una notizia. Dal 23 bene chi deve iniziare le cure.