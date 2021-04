E’ morto Stefano Bongarzone: aveva solo 55 anni, l’addio di Rita Dalla Chiesa

Aveva solo 55 anni Stefano Bongarzone, l’hairstylist e make up artist l’abbiamo visto tante volte ospite nei vari programmi tv pronto con i cuoi consigli di bellezza. Lo ricorda con dolore Rita Dalla Chiesa, la sua morta è un altro duro colpo per lei. Era il punto di riferimento di molti nel mondo dello spettacolo, ha lavorato con molti nel mondo della tv. I funerali si Stefano Bongarzone si terranno il 6 aprile e adesso c’è solo il momento del ricordo. Sul suo sito si legge che è un operaio del suo lavoro, che ha dedicato la sua vita alle donne, felice di farlo, che avrebbe voluto continuare a farlo ancora per molto tempo. Purtroppo non è andata così.

L’ADDIO DI RITA DALLA CHIESA AL CARO AMICO STEFANO BONGARZONE

Per Rita Dalla Chiesa non era solo il suo hair stylist, il suo confidente, era uno dei suoi amici più cari. “Nessuno dovrebbe mai perdere un amico come te. Noi due in camerino, noi due nella vita, noi due nelle risate, noi due nelle confidenze, nelle canzoni e nei concerti di Gianna Nannini – è l’ennesimo dolore per Rita – Noi due nei litigi e nelle telefonate a notte fonda. Noi due davanti al Festival di Sanremo. Noi due per trent’anni insieme. Io con i miei casini e tu con i tuoi. Con gli amori persi e poi ritrovati – il messaggio postato su Facebook si conclude – I tuoi consigli che non seguivo mai. Laura, Marzio e Manfredi, le tue grandi certezze. Eri la mia cassaforte amica. Sei e rimarrai nell’anima, Stefano”.

Laura è la sua ex moglie, Marzio suo figlio, Manfredi il compagno da anni, Cristina la sorella. Ma al dolore dei suoi cari si aggiunge quello di chi era legato a lui per amicizia o per lavoro.