L’importanza dei Gadget di benvenuto per un evento aziendale

Il settore degli eventi aziendali è uno dei comparti che sta facendo maggiormente i conti con le restrizioni causate dall’emergenza covid19. Da mesi tutti gli eventi aziendali si tengono in remoto. Questa situazione è però solo transitoria e il settore è pronto a ripartire non appena le condizioni lo permetteranno. Probabilmente, rispetto al passato, ci saranno delle novità. Come in molti altri comparti, infatti, le prospettive sono per una maggiore efficienza.

Per non sprecare l’attuale fase di passaggio, può essere interessante esaminare quelle che potrebbero essere le tendenze degli eventi aziendali post-covid. Se hai un’impresa o una società di organizzazione di eventi, questo post fa al caso tuo.

Cosa è mancato in questi mesi in cui quei pochi eventi aziendali che non sono stati annullati si sono tenuti in remoto? La prima cosa che viene in mente è il contatto umano. La seconda cosa è la consegna dei gadget di benvenuto nel momento in cui i partecipanti si registravano all’appuntamento. I due aspetti sono profondamente legati tra loro come vedremo nei prossimi paragrafi.

Gli eventi aziendali come occasione di rafforzamento del brand identity

Gli eventi aziendali che si sono tenuti durante la pandemia (nel rispetto delle misure di lockdown) sono risultati privi di emozione e di anima. L’assenza di contatto umano ha pesato e alla fine l’evento è diventato solo un appuntamento meccanico. E’ inutile evidenziare che ad uscire danneggiato da tutto questo è stato il brand identity.

Con il ritorno degli eventi aziendali dal vivo, il brand identity tornerà ad essere protagonista come e più che in passato. Attraverso l’evento, l’azienda tornerà a veicolare le sue idee usando un linguaggio che la identifica. Tornando dal vivo, l’evento aziendale riprenderà a trasmettere sensazioni uniche diventando memorabile.

Ora non serve essere degli esperti di marketing, per capire che tutto questo è completamente mancato negli ultimi mesi.

Con gli eventi che torneranno ad essere occasioni di rafforzamento del brand identity, i gadget di benvenuto sono pronti a recuperare il loro vecchio ruolo.

L’importanza dei gadget di benvenuto in un evento aziendale

Come abbiamo accennato in precedenza negli ultimi mesi anche l’assenza dei gadget di benvenuto è stato il segnale che gli eventi in remoto non potranno mai prendere il posto di quelli dal vivo. In passato i gadget di benvenuto erano talvolta considerati come un atto dovuto, privo di importanza.

Perché non approfittare di questa fase di transizione per riconoscere il ruolo anche dei gadget di benvenuto nella definizione del brand identity? Potrebbe essere questa la giusta occasione per un ripensamento della natura stessa di un evento aziendale.

Non più quindi appuntamenti vuoti, fatti giusto per essere fatti ma occasioni per comunicare con i partecipanti. Proprio perché in questi mesi di lockdown gli eventi aziendali sono mancati, è bene comprendere quanto essi sono preziosi se fatti un certo modo.

Un evento aziendale è efficace se ha un obiettivo chiaro e un messaggio da trasmettere ai partecipanti. E’ in questa strategia che si inseriscono i gadget di benvenuto con i quali l’azienda punta a consolidare visibilità e memorabilità del brand.

I migliori gadget di benvenuto per un evento aziendale

Quali saranno i migliori gadget di benvenuto degli eventi aziendali post covid-19? E’ molto probabile che a continuare ad essere molto gettonati possano essere sempre borse in tela e shopper personalizzate con logo ben definito in bella vista. Questo tipo di gadget di benvenuto, infatti, è molto utile e di immediato utilizzo. La borse, infatti, tornano utili per depositare depliant, brochure, fascicoli, report e tutto quello che viene fornito nel corso dell’evento.

Se le borse personalizzate sono intramontabili, a cambiare sono i materiali utilizzati. Una delle lezioni dell’emergenza covid19 riguarda l’ambiente: qui siamo di passaggio ed è necessario salvaguardare la natura anche con piccoli gesti.

E’ per questo motivo che le borse personalizzate dell’era post covid19 saranno sempre più in materiali ecologici e amici dell’ambiente come ad esempio la juta.

Perché un’azienda dovrebbe fornire un gadget di benvenuto ecologico?

Le ragioni della svolta green nei gadget aziendali sono essenzialmente due: dare il proprio effettivo contributo alla difesa dell’ambiente e consentire al proprio brand di essere identificato come amico della natura. Lo stesso gadget di benvenuto, quindi, divento lo strumento attraverso il quale l’azienda rivendica il suo impegno per l’ambiente.

Un messaggio che travalica i confini dell’evento aziendale e penetra nella società grazie al fatto che le borse personalizzate ricevute nel corso dell’evento vengono poi utilizzate nella vita di tutti i giorni.

Al di là dei discorsi etici e ragionando solo in termini di marketing, non è questo un buon motivo per ridefinire la centralità dei gadget di benvenuto negli eventi aziendali del futuro?