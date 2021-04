Lutto per Benedetta Rossi e Marco che scelgono il silenzio social

Con una foto postata sui social Benedetta Rossi ha condiviso con chi la segue con amore e affetto uno scatto dolce ma anche molto forte. Una foto che ci mostra suo marito Marco mentre coccola Cloud. Purtroppo Benedetta e Marco stanno affrontando un momento difficile. E’ infatti venuto a mancare il papà di Marco e anche per questo la food blogger e suo marito hanno scelto di prendersi una breve pausa dal mondo social. Prima di sparire però Benedetta ha voluto spiegare a chi la segue sempre con grande affetto quello che è successo. In questi ultimi mesi Benedetta e Marco hanno affrontato la malattia del papà del marito della Rossi che purtroppo è morto in questi giorni. Benedetta ha quindi deciso di postare la foto che mostra Marco insieme al loro cucciolone per spiegare che lei e suo marito si prenderanno una piccola pausa.

Era accaduto anche qualche mese fa quando Nuvola, il cane di Benedetta e Marco, era venuto a mancare. Mesi davvero complicati per Marco e Benedetta che stanno affrontando tanti dolori ma lo fanno sempre mostrandosi con il loro miglior sorriso ogni volta che tornano poi a lavorare per le persone che amano moltissimo questa coppia. Marco e Benedetta per tutti, sono due persone semplici, due di famiglia.

Lutto per Benedetta Rossi e Marco: addio papà Lanfranco

Le parole di Benedetta Rossi sui social: