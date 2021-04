Le parole del Principe Carlo per papà Filippo: “Mi mancherà enormemente”

Non è stato un rapporto facile quello tra Filippo e Carlo. Il papà lo avrebbe voluto un uomo forte, deciso, il futuro erede al trono impeccabile ma il figlio della regina Elisabetta, più che viziato sin da piccolo dalla sua mamma, ha più volte contrariato Filippo. Lo ha forse anche deluso ma il duce di Edimburgo è sempre andato per la sua strada, e si dice del loro rapporto, che per lungo tempo si siano sentiti solo tramite delle lettere, tanto erano entrambi orgogliosi. Ma questo non significa che non si siano amati, anzi. Il principe Filippo si sentiva forse in colpa per aver in qualche modo costretto Carlo a sposare Diana, convinto che forse quella donna avrebbe cambiato la sua vita. Si sentiva in colpa per non aver capito le sofferenze di Lady D, pochi anni dopo quel giorno, per non aver ascoltato un figlio che chiedeva di mettere fine a quell’incubo. Ma sono passati tanti anni e, chi frequenta la famiglia reale, racconta che ormai quella era acqua passata e che il principe Carlo cercava di stare vicino a suo padre il più possibile.

Nelle ultime settimane il principe avrebbe più volte incontrato suo padre che si sarebbe raccomandato di una cosa in particolare: gli avrebbe chiesto di prendersi cura della sua amata Lilibet, di stare al fianco della Regina Elisabetta senza deluderla. Del resto, è ancora lui l’erede al trono. Un ruolo che forse, presto potrebbe passare nelle sue mani.

Le parole del principe Carlo dopo la morte di Filippo: l’addio al papà

Carl è stato il primo membro della famiglia reale a parlare pubblicamente dopo la morte di Filippo. Lo ha fatto con un discorso di circa 2 minuti, durante il quale ha ricordato come in questi oltre 70 anni, Filippo sia stato fondamentale per la famiglia. Prima per sua madre, poi per lui e per i suoi fratelli.

Carlo ha parlato del principe Filippo come di una persona molto speciale, una persona che “ha reso un servizio straordinario e devoto alla Regina, alla mia famiglia, al Paese e a tutto il Commonweaalth”. Ed è per questo motivo che al Principe Carlo, suo padre “mancherà enormemente“. Non ha fatto trapelare molte emozioni Carlo con le sue parole ma si è espresso in modo chiaro e con la voglia di essere capito e compreso dal mondo intero. “Sarebbe stato colpito – ha aggiunto l’erede al trono di Gran Bretagna- dalle reazioni e dalle cose toccanti che sono state dette su di lui”.

Tanto l’amore ricevuto in queste ore ed è per questo motivo che Carlo ringrazia pubblicamente a nome della famiglia reale tutte le persone che in qualche modo sono state vicine alla royal Family chiusa nel suo lutto.