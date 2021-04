Funerali privati per Filippo: si attende l’arrivo di Harry

Ha scelto che non ci fosse una cerimonia seria e ufficiale, ha chiesto di poter essere salutato dalla sua famiglia. Per questo motivo non ci saranno in forma pubblica i funerali del principe Filippo. Una cerimonia intima e privata attende la famiglia reale nei prossimi giorni. Si svolgerà a Londra un funerale in forma privata per dire addio al marito della Regina Elisabetta. E mentre si organizza il funerale del principe e la famiglia reale vive nel silenzio questo lutto, si attende anche l’arrivo di Harry. Stando a quello che riferiscono i media britannici questa mattina, Harry avrebbe già parlato con i membri senior della famiglia reale spiegando che sarebbe tornato a Londra. Non dovrebbe esserci Meghan che, in attesa del secondo figlio e con una gravidanza difficile da portare a termine, potrebbe decidere di restare a Los Angeles. Per il momento Harry e Meghan hanno espresso il loro dolore con un messaggio di cordoglio sito web Archwell; il Duca e la Duchessa di Sussex hanno reso omaggio al nonno con un breve messaggio: “Grazie per i tuoi servizi … Ci mancherai moltissimo”.

Per il momento si sa che ci saranno otto giorni ufficiali di lutto, durante i quali la regina si asterrà da qualsiasi impegno, mentre per il Paese saranno dieci. Per la royal family ne seguiranno altri trenta. Non sappiamo però, almeno per ora, il giorno scelto per il funerale privato del principe Filippo. Le sue ultime volontà erano chiare: niente confusione, solo una cerimonia intima. E così sarà.

Il funerale del principe Filippo in forma privata: le ultime notizie

Il funerale dovrebbe tenersi a Windsor, nella St. George Chapel, in stile militare, in virtù del servizio prestato dal principe nella Royal Navy, come confermato anche dalla corporazione reale College of Arms. La famiglia reale al momento però non ha confermato nessuna indiscrezione trapelata. Il principe, poi, dovrebbe essere sepolto al Royal Burial Ground di Frogmore House, un cimitero privato, noto anche come Frogmore Gardens, lo stesso dove riposano la regina Vittoria e il marito Albert.