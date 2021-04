William ricorda nonno Filippo con una dolce foto: “Era un uomo straordinario”

Dopo le parole dei figli di Filippo e della regina Elisabetta, oggi dal sito ufficiale della famiglia reale arriva anche il messaggio di William che ricorda con un dolce post il suo amato nonno. Il figlio di Carlo e Diana sceglie di dedicare un pensiero personale a suo nonno, parlando del rapporto che ha avuto, parlando in prima persona di Filippo. Ma allega una dolcissima foto a questo messaggio, una foto che ritrae il piccolo George insieme al bisnonno, si tratta verosimilmente di una immagine scattata un paio di anni fa.

Anche William inizia il suo omaggio a nonno Filippo sottolineando quanto si sia speso per il Regno, per la famiglia reale e per la sua adorata moglie. E scrive:

Il secolo di vita di mio nonno è stato definito dal servizio: al suo paese e al Commonwealth, a sua moglie e alla regina e alla nostra famiglia.

Il messaggio di William per ricordare nonno Filippo

Mi sento fortunato ad aver avuto non solo il suo esempio a guidarmi, ma anche la sua presenza duratura nella mia vita adulta, sia nei momenti belli che nei giorni più difficili. Sarò sempre felice del fatto che mia moglie abbia avuto così tanti anni per conoscere mio nonno e per la gentilezza che le ha mostrato. Non darò mai per scontato i ricordi speciali che i miei figli avranno sempre del loro bisnonno che veniva a prenderli nella sua carrozza e che potevano quindi vedere di persona il suo contagioso senso dell’avventura così come il suo malizioso senso dell’umorismo!

Per concludere:

Mio nonno era un uomo straordinario e faceva parte di una generazione straordinaria. Catherine ed io continueremo a fare quello che avrebbe voluto e sosterremo la regina negli anni a venire. Mi mancherà mio nonno, ma so che vorrebbe che andassimo avanti seguendo il suo lavoro.

Nessuna parola da parte di Harry per il momento. Il fratello di William è arrivato a Londra, secondo le indiscrezioni, proprio oggi per partecipare nei prossimi giorni al funerale del nonno. Al momento sarebbe in isolamento.