La regina Elisabetta e Filippo con i 7 bis nipoti: il dolce scatto è social

E’ una foto scattata da Kate Middleton a commuovere il Regno Unito. Si tratta di una bellissima foto che ritrae la regina Elisabetta e il principe Filippo insieme ai loro adorati 7 bis nipotini ( mancano all’appello i tre nati successivamente, piccolo Archie incluso). Una immagine che è stata postata ieri sui canali social ufficiali della famiglia reale e che ci mostra un frammento di vita quasi normale. Nonna Elisabetta e nonno Filippo con i sorrisi dei piccoli che adoravano il bisnonno sempre capace di fare battute e regalare momenti indimenticabili come i giri in carrozza, che a quanto pare tutti i nipotini non vedevamo l’ora di fare. Una foto, quella scattata da Kate, che ci mostra la famiglia reale in un momento di normalità. Non ci sono divise ma solo abiti “normali” e ci sono tanti sorrisi per i bambini felici di mostrarsi vicini alla bisnonna e al bisnonno. Basti guardare la faccia simpatica e birichina di Charlotte che sa bene come attirare l’attenzione, sembra essere nata per posare!

La foto è stata scattata tre anni fa ma non era mai stata mostrata prima pubblicamente.

Sette bis nipoti per una dolcissima foto di Elisabetta e Filippo

Nella foto si vedono George, Charlotte e Louis ancora piccolissimo, la foto è stata scattata poco tempo dopo la sua nascita. Non era invece ancora nato , Archie Mounbatten Windsor, figlio di Harry e Meghan Markle. Zara Phillips ha avuto due figlie, Mia Grace Tindall e Lena Elizabeth Tindall, a cui si è aggiunto il terzo royal baby Lucas Philip.

Peter ha avuto due figlie, Savannah Phillips e Isla Phillips. Lucas Philip è quasi coetaneo del primogenito della principessa Eugenia di York che si chiama August Philip, anche lui assente in questo scatto. Come si può notare anche dai nomi, gli omaggi al bis nonno non sono mancati, a dimostrazione del grande affetto che i nipoti di Elisabetta e Filippi nutrono per il duca di Edimburgo.