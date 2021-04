Harry torna da Meghan Markle senza festeggiare nonna Elisabetta: tensioni a palazzo?

Non ha dubbi il Daily Mail che lancia questa esclusiva: Harry non si è fermato a Londra per i festeggiamenti con la regina Elisabetta. Come si legge in un articolo usciti questa mattina anche sul sito del tabloid britannico, Harry sarebbe partito ieri da Londra alla volta di Los Angeles. Sarebbe stato avvistato in macchina all’aeroporto e visto poi anche al suo arrivo negli Stati Uniti. Il fratello di William quindi non si sarebbe fermato a Londra, come detto in precedenza, per il compleanno della regina Elisabetta che si celebra oggi. Una ricorrenza particolare visto che per la prima volta da quando è regina, sarà da sola, senza Filippo al suo fianco. Proprio per questo motivo si era pensato che Harry potesse fermarsi con la nonna, che tanto ama. Ma a quanto pare, le tensioni tra Harry e la famiglia reale, in particolare quelle con suo padre, non si sono smorzate neppure con la morte del principe Filippi. E forse è anche per questo che Harry ha deciso di tornare negli Usa, dove ad attenderlo ci sono il piccolo Archie e Meghan, in dolce attesa.

Niente feste per Harry e la regina Elisabetta

Sua maestà trascorrerà questa giornata a Windsor, insieme alle pochissime persone che possono starle vicino in questo momento. La regina infatti da quasi un anno è praticamene blindata in una sorta di bolla per evitare che le possa succedere qualsiasi cosa a causa del covid 19.

Nonostante in tutto il Regno Unito in queste ore si parli molto anche di altre notizie, dalla Super Lega ad altri affari, la decisione di Harry di lasciare Londra prima del compleanno di Elisabetta non è comunque passata inosservata. Trapelano anche altre notizie su quello che è successo in questi giorni: stando ad alcune indiscrezioni di stampa, pare che Harry abbia deciso di incontrare insieme William e Carlo, per evitare incomprensioni o frasi riportate nel modo sbagliato. Quello che si sono detti solo loro possono saperlo ed è difficile capire se la spaccatura sia stata risanata o meno. Una cosa è certa: la decisione di Harry di rientrare negli Usa così presto, non servirà a renderlo più popolare in questo momento. Ci si aspettava forse altro dal marito di Meghan…