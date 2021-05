Oroscopo Paolo Fox maggio 2021 acquario: inizio con agitazione

Che mese sarà quello di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario? Per scoprirlo ci affidiamo come al solito all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega molto bene come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno. In amore, i sentimenti saranno in secondo piano almeno per la prima parte del mese. Nel lavoro, durante i primi giorni si potrebbe perdere il controllo della situazione. Per quanto riguarda invece la salute, non mancheranno i disagi ma per fortuna si potrà sperare in un recupero. Andiamo adesso a vedere come sarà il mese di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox per maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario

Come andrà il mese in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Nella prima settimana di maggio i sentimenti non saranno in primo piano. Per i nati sotto il segno dell’acquario che hanno chiuso una storia, sarà meglio non ritornare di nuovo su quel rapporto. La posizione di Venere sarà interessante dal 9 del mese. Le giornate migliori saranno quelle del 13, 14, 22 e 26 di maggio. Pure gli acquario che hanno messo un punto su una relazione potrebbero aprire una nuova storia proprio in questo periodo. I single che non vivono l’amore da tanto cercheranno nuove emozioni. Il momento sarà interessante pure per chi ha intenzione di allargare la famiglia o fare un passo importante come il matrimonio. Per i nati sotto questo segno sarà il momento di vivere una storia in modo serio.

Lavoro – Le prime giornate del mese non saranno troppo entusiasmanti. Il 3 e 4 si perderà un po’ la pazienza e bisognerà assolutamente evitare di esagerare e rischiare almeno fino al 9. Le stelle poi inizieranno a cambiare e la giornata del 13 potrebbe essere particolarmente buona soprattutto a livello di forze. I nati sotto il segno dell’acquario potrebbero iniziare a recuperare dopo un periodo difficile ma non per tutti sarà semplice. Sul fronte economico mancano certezze e garanzie. Si potranno accettare dei nuovi ruoli e sistemare le questioni lavorative.

Salute – Il mese come abbiamo anticipato inizierà in maniera piuttosto agitata. Dal 13 di maggio le cure potranno avere maggiore riscontro positivo. I disagi o piccoli problemi non mancheranno ma si potrà comunque recuperare. A livello fisico potrebbero esserci dei problemi alle articolazioni, alla caviglie. Non si escludono nemmeno dei disagi alle vie urinarie. In questi casi meglio contattare uno specialista.