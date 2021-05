Oroscopo Paolo Fox maggio 2021 bilancia: voglia di innamorarsi

Che mese sarà quello di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia? Lo scopriamo subito analizzando l’oroscopo di Paolo Fox per questo periodo dell’anno che ci spiega molto bene come andrà il mese in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, sarà un bel periodo soprattutto per chi vuole sposarsi o avere un bambino. Nel lavoro, impegni soprattutto durante i giorni centrali. Per quanto riguarda la salute, ci sarà un buon recupero rispetto all’energia che sarà di più. A questo punto andiamo a vedere che cosa dice, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia.

L’oroscopo di Paolo Fox di maggio 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia

Che mese sarà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Maggio sarà un mese importante soprattutto se c’è l’intenzione di sposarsi oppure di avere un figlio insieme al partner. Il periodo sarà favorevole ma non vuol dire che mancheranno problemi, in particolar modo con i toro, gli scorpione e i leone. I nati sotto il segno della bilancia hanno le idee chiare e saranno sostenuti da Venere. Da giorno 9 si avrà grande voglia di stabilità nel rapporto. In questo periodo alcuni confermeranno anche un sentimento, un amore. Qualcuno potrebbe pure capire che c’è una persona importante, magari prima non lo aveva intuito fino in fondo. Secondo Paolo Fox in questo mese non si dovranno perdere le opportunità per fare delle nuove conoscenze se si è single. Ci sarà voglia di innamorarsi.

Lavoro – Le stelle saranno abbastanza interessanti ed importanti. La parte centrale di maggio, invece, sarà più impegnativa anche perché ci sono dei cambiamenti. In questo mese potrebbero esserci bei incontri per il settore e inoltre si potranno chiedere delle cose in più. I nati sotto il segno della bilancia dovranno cercare di adattarsi alle novità. Maggio sarà un mese particolare perché è il periodo giusto per le idee, per le intuizioni. Mercurio sarà in buona posizione e l’aspetto durerà ancora fino all’11 di luglio.

Salute – Belle stelle per questo mese perché ci sarà tanta energia. Sarà veramente importante respirare aria pulita, stare a contatto con la natura. A partire da giorno 20 di maggio, come afferma l’oroscopo di Paolo Fox, le stelle saranno particolarmente favorevoli e si potranno recuperare quelle energie che fino a qualche mese fa si erano perse.