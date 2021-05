Gli auguri della principessa Eugenie al marito: “Sei eccezionale”

E’ il primo compleanno da papà per il marito della principessa Eugenie e non potevano mancare i suoi auguri. Ovviamente auguri dolcissimi e social per Jack Brooksbank, per i suoi 35 anni. Un tenero post sul profilo Instagram e la principessa Eugenie sceglie gli scatti che più lo rappresentano in questo periodo, nella loro vita privata. “Sei eccezionale. Buon compleanno amore” e la figlia di Andrea e Sarah Ferguson non ha avuto bisogno di aggiungere altro. Sono gli scatti del loro album personale, sono le foto di Jack con il piccolo August Philip Hawke Brooksbank. Il loro primo figlio è nato lo scorso 9 febbraio ed Eugenie e suo marito, da sempre molto discreti, amano postare gli scatti della loro nuova vita, le prime emozioni, quelle da genitori.

EUGENIE DI YORK FELICE DA QUANDO HA SPOSATO JACK ED E’ MAMMA DI AUGUST

Già in occasione della festa della mamma nel Regno Unito la principessa aveva postato una foto del suo piccolo August descrivendo la sua gioia, quanto fosse entusiasta di essere mamma: “Sono così entusiasta di essere la mamma di August, e come potete vedere mi sto godendo la mia prima festa della mamma”. Poi aveva ringraziato tutti per gli auguri ricevuti per il suo compleanno, e anche in quella occasione ha regalato a tutti altre foto della sua famiglia.

Dagli scatti della primavera all’addio al nonno, le immagini del figlio tra le braccia del marito, altri post, romantici, spuntano anche le foto di mamma Sarah e l’impegno nel sociale. C’è anche quella lunga cicatrice dietro la schiena che Eugenia continua a mostrare perché è importante affrontare tutto con il sostegno di qualcuno, soprattutto se quel qualcuno ha le tue stesse cicatrici. E’ pieno di emozioni il profilo Instagram della principessa Eugenie, da sempre.