Il dolce messaggio di Eugenie per nonno Filippo: “Ci occuperemo noi della nonna dopo di te”

Arriva dalla sua pagina Instagram il dolce messaggio che la principessa Eugenie ha scelto per ricordare l’amato nonno Filippo. La figlia di Andrew, ricorda nonno Filippo con dolci parole e ricorda i momenti di vita che hanno trascorso insieme. Sceglie anche una foto che mostra lei, e sua sorella Beatrice, al fianco di nonno Filippo sorridente, un bellissimo scatto che rende onore al marito detta regina Elisabetta. Anche Eugenie conferma in modo ironico il pensiero del principe Harry, ricordando che nonno Filippo era il vero re del barbecue e che ha salvato situazioni difficilissime per tutta la famiglia! Anche Eugenie ringrazia nonno Filippo per la grande devozione alla regina e per tutto quello che ha fatto in questi 70 anni di matrimonio. Come hanno detto anche William e Harry adesso saranno loro a prendersi cura della nonna, facendo le veci di Filippo. Una sorta di promessa che tutti i nipoti a quanto pare, hanno fatto al duca di Edimburgo prima che morisse. A dimostrazione di quanto il legame tra Filippo e la sua Lilibet fosse speciale.

Eugenie ricorda nonno Filippo dai social

Le parole di Eugenie nel suo messaggio per il nonno che non c’è più:

Carissimo nonno, ⁣

manchi a tutti. ⁣

⁣Saresti così toccato da tutti i tributi che sono stati condivisi con me negli ultimi giorni. ⁣

⁣Le persone ricordano di essersi sedute accanto a te a una cena, o di averti stretto la mano una volta; ti ricordano che salutavi di sfuggita o ricordano quanto fosse importante per te il premio DofE. ⁣