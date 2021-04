Anche Harry omaggia nonno Filippo re del barbecue e uomo speciale: il dolce addio

E’ arrivato il momento anche del principe Harry. Pochissimi minuti fa è stato pubblicato sul sito ufficiale della famiglia reale il messaggio di William per rendere omaggio al suo adorato nonno Filippo. E pochi minuti dopo è arrivato anche il ricordo di Harry che, stando alle ultime notizie che giungono da Londra, sarebbe arrivato nella capitale inglese questa mattina, per poter partecipare nei prossimi giorni al funerale del suo amato nonno. Harry torna a casa dopo la tanto discussa intervista da Oprah, per la prima volta da quando lui e Meghan hanno lasciato la famiglia reale e il Regno Unito. Un momento di lutto per la royal family ma di certo di unione e si spera di ritrovata serenità per amore della regina che in questo momento così difficile non ha bisogno di guerre intestine.

Harry ricorda con queste parole il suo adorato nonno: “Era autenticamente se stesso, con uno spirito molto acuto, e poteva attirare l’attenzione in qualsiasi stanza grazie al suo fascino – e anche perché non sapevi mai cosa avrebbe potuto dire dopo.” Ricordiamo che Harry e Meghan hanno più volte precisato, nella loro discussa intervista per la tv americana, che il rapporto con il duca di Edimburgo e con la regina Elisabetta è sempre stato splendido tanto che continuavano a sentire entrambi in video chiamata per fargli salutare il piccolo Archie.

Il ricordo di Harry per l’adorato nonno Filippo

Sarà ricordato come il più longevo consorte regnante del monarca, un militare decorato, un principe e un duca. Ma per me, come molti di voi che hanno perso una persona cara o un nonno per il dolore di quest’anno, lui era mio nonno: maestro del barbecue, leggenda delle battute e sfacciato fino alla fine.

E ancora:

È stato una roccia per Sua Maestà la Regina con devozione ineguagliabile, al suo fianco per 73 anni di matrimonio, e mentre potevo andare avanti, so che in questo momento dirà a tutti noi, birra in mano, ‘Oh vai avanti! ‘ Quindi su quella nota, nonno, grazie per il tuo servizio, per la tua dedizione alla nonna e per essere sempre te stesso.

Nel messaggio di Harry anche un pensiero per Meghan e per la sua famiglia: