Per il compleanno di Archie Meghan ed Harry invitano tutti a donare per i vaccini

Hanno scelto il basso profilo Harry e Meghan nel giorno del secondo compleanno del piccolo Archie. Ma hanno anche scelto di fare un gesto molto importante. Hanno infatti lanciato una raccolta fondi per donazioni utili per pagare dei vaccini. In un giorno speciale come quello del compleanno di Archie, Harry e Meghan cercano grazie alla loro popolarità di essere utili per migliaia di persone che nel mondo, hanno ancora bisogno del vaccino. Lo hanno scritto anche sul sito ufficiale, spiegando il perchè di questa scelta. Il testo viene accompagnato da una nuova foto del bambino. Archie si vede di spalle: è nella casa in California di Harry e Meghan e lancia al cielo dei palloncini.

Harry e Meghan raccolgono ancora fondi nel compleanno del piccolo Archie

“Siamo stati profondamente toccati negli ultimi due anni nel sentire il calore e il sostegno per la nostra famiglia in onore del compleanno di Archie. Molti di voi fanno donazioni a enti di beneficenza per suo conto e segnano l’occasione restituendo o facendo un atto di servizio, tutto per la bontà del vostro cuore. Raccogliamo fondi per coloro che ne hanno più bisogno e continuiamo a farlo in modo organico e disinteressato. Restiamo incredibilmente grati ” hanno scritto Harry e Meghan sul loro sito ufficiale.

E poi l’appello di Harry e Meghan:

Quest’anno, il nostro mondo continua a essere sulla buona strada per il recupero da COVID-19. Eppure troppe famiglie stanno ancora lottando contro l’impatto di questa pandemia. Mentre alcuni luoghi sono sull’orlo della guarigione, in così tante parti del mondo, le comunità continuano a soffrire. Ad oggi, circa l’80% del quasi un miliardo di vaccini contro il COVID-19 somministrato è stato somministrato nei paesi più ricchi. Anche se possiamo sentire che la normalità è dietro l’angolo, ricordiamo a noi stessi che in gran parte del mondo, e specialmente nei paesi in via di sviluppo, la distribuzione del vaccino deve ancora iniziare.

E ancora:

Non saremo in grado di riprenderci veramente finché tutti, ovunque, non avranno uguale accesso al vaccino. E con questa intenzione, vi invitiamo a contribuire con tutto ciò che potete, se avete i mezzi per farlo, per portare i vaccini alle famiglie nei luoghi più vulnerabili del mondo. Per una donazione di soli $ 5, puoi coprire il costo di una dose per qualcuno che ne ha bisogno. E poiché siamo stati in grado di garantire il supporto corrispondente da un certo numero di organizzazioni, i $ 5 che dai si trasformeranno automaticamente in $ 20, coprendo il costo di quattro dosi. Ogni singolo dollaro conta: non solo aiuterà a salvare vite umane, ma aiuterà a salvare famiglie e comunità.

Harry e Meghan ringraziano tutti per questo gesto: