Meghan Markle prepara la festa per il piccolo Archie: oggi compie due anni

Mentre da Londra arrivano gli auguri della famiglia reale per il piccolo Archie, in California mamma Meghan prepara la festa per il suo primo genito che oggi compie 2 anni. Dovrebbero quindi esser state smentite le voci secondo le quali la Markle sarebbe ricoverata in ospedale in vista della nascita della bambina ( prevista per l’estate in realtà). Secondo quanto riferiscono oggi i media americani, Meghan e Harry sarebbero alle prese con l’organizzazione di un piccolo party in famiglia per il bambino che il 6 maggio spegne due candeline. Ospite d’onore della festa la mamma di Meghan Markle! Intanto, come detto in precedenza, da Londra arrivano gli auguri per il figlio di Harry e Meghan. Prima quelli del principe Carlo, poi quelli della regina Elisabetta e di Kate e William. Nessuno si è dimenticato del bambino, a differenza di quanto successo per Charlotte e Louis che non hanno ricevuto nessun augurio, almeno in pubblico, da parte degli zii.

Meghan Markle organizza la festa per il compleanno di Archie

Secondo quanto riferiscono proprio questa mattina i media americani, Meghan starebbe preparando per Archie una festa in casa. Avrebbe anche decorato a mano la torta per una vera e propria festa home made! Sembra che la torta preferita dal bambino sia a base di fragole e crema e che quindi Meghan si sia cimentata con questa preparazione.

Per far si che il piccolo di casa non si senta trascurato, anche in arrivo della sorellina, Harry e Meghan lo starebbero coccolando molto, in questo periodo. E’ per questo che si pensa a una bella festa per il bambino. Archie sarebbe «molto entusiasta» di diventare un fratello maggiore, ha raccontato una fonte vicina alla famiglia a US Weekly, mentre Harry e Meghan, che hanno deciso di fermarsi a due figli, sarebbero «un po’ preoccupati» all’idea di avere due bambini da gestire al posto di uno solo.

Harry e Meghan decideranno di condividere un nuovo scatto insieme al piccolo? Vedremo nelle prossime ore che cosa succederà.

Qui alcuni dettagli della festa che Meghan e Harry starebbero organizzando

( foto da Video)