Oroscopo Paolo Fox giugno 2021 bilancia: niente promesse d’amore

Come sarà il mese di giugno 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia? A svelarcelo ci pensa come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, non sarà il momento perfetto per fare delle promesse, sarà consigliabile aspettare i prossimi mesi. Nel lavoro, potrebbero nascere nervosismi e tensioni. Per la salute il periodo più importante sarà verso fine mese, più precisamente intorno agli ultimi dieci giorni. A questo punto non ci resta che scoprire come sarà l’oroscopo di Paolo Fox per giugno 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di giugno 2021 per tutti i nati sotto il segno della bilancia

Come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Secondo Paolo Fox e il suo oroscopo questo sarà un mese particolare in cui sarà meglio non fare promesse in ambito sentimentale. Le coppie dovranno riflettere molto. Se ci si vuole sposare o si vuole convivere forse sarebbe meglio pensarci nei prossimi due mesi. Certe relazioni potrebbero essere sul filo del rasoio, a maggior ragione se in crisi da tanto. A giugno i nati sotto il segno della bilancia vivranno dei fine settimana decisamente agitati in cui non mancheranno le discussioni. Bisognerà fare una particolare attenzione a non passare dalla parte sbagliata, dalla parte del torto. Ma la fine del mese dovrebbe permettere un po’ di equilibrio. Da giorno 28 le stelle saranno migliori.

Lavoro – Difficilmente mancheranno le tensioni. Il capo o dei colleghi potrebbero criticare, polemizzare o avere delle particolari pretese. Per questo bisognerà essere abili e cauti. Marte non aiuterà troppo soprattutto nei primi dieci giorni del mese in cui fermerà i più intraprendenti. In questo periodo i bilancia cercheranno di pensare a cosa fare e come agire il prossimo mese. Qualcuno che inizia ora potrebbe lavorare part time. Molti nati sotto questo segno zodiacale inizieranno a concentrarsi su una casa, su un passo un po’ più importante.

Salute – Da quello che scrive Paolo Fox nel suo libro del 2021, i primi dieci giorni di giugno non saranno dei migliori. In particolare il 4, il 5 e il 6 potrebbero esserci dei problemi o disturbi. Si tratta di qualcosa legato alla digestione, una botta o un impatto dovuto a qualche superficialità. Verso il 19 bisognerà stare attenti e stare lontani da altri problemi. Da qui poi, gli ultimi dieci giorni di giugno andranno molto meglio.