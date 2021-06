Una canzone dedicata a lei e un per sempre: così Luna ricorda Michele Merlo

Dopo la dedica sui social, la fidanzata di Michele Merlo racconta al Giornale di Vicenza la grande storia d’amore che stavano vivendo. Non era iniziata da tanto, ma i mesi passati insieme erano serviti a capire che si amavano, di quel sentimento travolgente che può essere anche per sempre. “Se non mi farai soffrire sarà per sempre” le aveva detto Michele qualche tempo fa e Luna Shirin Rasia provava le stesse cose per lui. Gli aveva scritto un giorno per caso, sui social, pensando che forse non avrebbe mai ricevuto risposta. E invece tra i tanti messaggi ricevuti Michele il suo lo lesse, si scambiarono il numero di telefono e si incontrarono. Da quel giorno non si sono più lasciati. La ragazza racconta di come Michele l’aveva aiutata a superare un periodo complicatissimo e di come insieme stavano costruendo qualcosa di molto importante.

Luna e Michele: una storia d’amore interrotta dal destino

Qualche settimana fa Michele le aveva detto che aveva scritto una canzone. Non era una canzone d’amore ma era comunque per lei. “Parla di quando non staremo più insieme” aveva detto a Luca che ancora oggi non ha trovato il coraggio di leggere sul cellulare di Michele quel brano. Mike stava male e non se la sentiva di fargliela ascoltare. Oggi Luna si chiede che cosa ci sia scritto su quella nota, se la canzone fosse in qualche modo una premonizione o il regalo che Michele le ha lasciato. “Il paradiso mi sta chiamando” le aveva detto poche ore prima del ricovero in ospedale, quasi scherzando e Luna gli aveva detto che non era il caso di dire certe cose. Poi la chiama all’ambulanza, forse un ultimo saluto. Quella è stata l’ultima volta in cui la ragazza ha visto il suo fidanzato cosciente.

Ieri dai social Luna aveva dedicato queste parole a Michele

Ora Luna aspetta di trovare la forza per leggere quella canzone, ancora non è pronta. E forse chissà in questa sorta di eredità sentimentale che Michele le ha lasciato, troverà la forza per continuare a vivere con il suo grande amore sempre al fianco. E di andare avanti perchè a 20 anni si è davvero troppo giovani per pensare che sia finito tutto così.