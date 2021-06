La dolce dedica dalle fidanzata di Michele Merlo: “Smetti di sognare e vola tra le stelle”

Sono ore drammatiche per la famiglia di Michele Merlo che deve fare i conti con la morte di un ragazzo di 28 anni. E sono ore complicatissime anche per la fidanzata del cantante, lei che al fianco di Mike ha passato le ore più difficili. Non ha parlato fino a ieri, quando via social ha fatto delle dediche molto speciali al suo genio romantico, al ragazzo con il quale sperava di poter passare molto molto più tempo. Quando si è giovani non si ha neppure tempo per pensare a quello che potrebbe succedere, agli inciampi della vita, agli ostacoli del destino. Lei è Luna Shirin Rasia, studentessa lontana dal mondo dello spettacolo. Ha vissuto con Michele una tenera storia d’amore, interrotta prematuramente da un destino infausto. Ha voluto ricordare il compagno con una serie di dolcissimi messaggi e di immagini che raccontano una storia d’amore durata davvero poco ma che resterà indelebile nella sua anima e nel suo cuore.

Sono gli scatti di quella vita quotidiana che è la più difficile da dimenticare: i tramonti, le foto con il cane, gli scatti in casa, in quei posti che resteranno per sempre impregnati del loro amore. “Grazie di tutto, romantico ribelle” scrive Luna in una delle storie dedicate a Michele.

La dedica d’amore di Luna al suo Mike

Le parole della ragazza via social: