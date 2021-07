Oroscopo Paolo Fox luglio 2021 acquario: lotta per il lavoro

Come andrà il mese di luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario? Ce lo spiega come sempre l’oroscopo di Paolo Fox che analizza questo nuovo periodo dell’anno per capire come sarà in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, potrebbero esserci delle tensioni soprattutto durante le prime due settimane del mese. Nel lavoro, potrebbe essere un momento pieno di incertezze e ci saranno quindi poche sicurezze. Per la salute, invece, si partirà con della fatica. A questo punto non ci resta altro che entrare di più nei dettagli rispetto a quello che sarà il mese di luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario secondo l’oroscopo di Paolo Fox.

L’oroscopo di Paolo Fox per luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno dell’acquario

Come andrà questo mese in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Per i sentimenti sarà un periodo pieno di tensioni e ci saranno non poche agitazioni per le prime due settimane. Certe situazioni conflittuali dovranno essere affrontate soprattutto per quanto riguarda le relazioni più storiche. Potrebbero esserci dei silenzi che andrebbero piuttosto affrontati anche se si ha il timore di parlare o magari far soffrire il proprio partner. I nati sotto questo segno che sono single non devono pensare che questo è un fallimento. Forse non si ha davvero voglia di qualcuno anche se si è soli ormai da tempo. Potrebbero esserci delle belle amicizie ma comunque non dovrebbero essere rapporti importanti. Chi si è lasciato forse deve lavorare sull’autostima.

Lavoro – Sarà un momento di incertezza soprattutto se si devono fare delle scelte professionali. L’energia sarà buona e perfetta per potersi adattare a situazioni diverse. Il 5, il 12 e il 19 di questo mese sarà veramente importante tenere a bada il nervoso visto che saranno giorni abbastanza pesanti da affrontare. Per i primi venti giorni di luglio risulterà difficile tenere ogni cosa sotto controllo. Secondo Paolo Fox poi non si dovrebbe subito buttare ogni cosa all’aria e solo per orgoglio. Chi vuole ripartire dopo un momento complicato non troverà grandi soddisfazioni o risultati prima del giorno 22 del mese. Per le stelle questo potrebbe essere un mese di lotta per il lavoro.

Salute – Il mese partirà subito con una certa fatica. Gli acquario dovranno stare attenti alla fatica e altri disagi soprattutto nelle prime due settimane del mese quindi. Poi si potrà sperare finalmente in un miglioramento per il punto di vista psicofisico. Paolo Fox consiglia degli esercizi di meditazione.