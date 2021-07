Oroscopo Paolo Fox luglio 2021 sagittario: mese di transito per il lavoro

Che mese sarà quello di luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno del sagittario? Lo scopriamo come sempre con l’oroscopo di Paolo Fox che analizza questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, si potrà amare il partner o una persona se si condividono tante cose insieme. Per il lavoro, ci sarà ancora Giove in posizione sfavorevole ma la fine del mese sarà diversa. Per quanto riguarda invece la salute, la prima parte di luglio sarà abbastanza buona, almeno di più rispetto a quella che verrà dopo. Ma entriamo di più nel dettaglio e vediamo come andrà questo mese per tutti i nati sotto il segno del sagittario secondo l’oroscopo di Paolo Fox 2021.

L’oroscopo di Paolo Fox per luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno del sagittario

Che mese sarà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – Chi è impegnato in una nuova relazione inizierà bene il nuovo mese. L’umore però inizierà a cambiare a partire dal giorno 22. I sagittario potranno amare qualcuno con cui possono condividere le stesse cose. Se mancherà il giusto feeling, entro la fine del mese potrebbero arrivare pensieri ma soprattutto dei ripensamenti. Per i nati sotto questo segno che hanno avuto problemi con il partner, si dovrà trovare allegria e passione. Il 2 e il 3 saranno bei giorni per amare ma anche per farsi amare da altri. Anche in famiglia potrebbero esserci dei problemi, in particolare verso fine luglio. Probabilmente non si riuscirà a recuperare un rapporto di famiglia.

Lavoro – Questo luglio già come accaduto nel mese scorso di giugno, sarà un periodo di transito. Gli ultimi giorni però saranno un po’ più chiari. I primi dieci saranno sicuramente migliori anche perché Venere e Marte saranno in buona posizione. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, ci sono delle vecchie insoddisfazioni. Magari toccherà pure riguardare un progetto. Meglio evitare delle esagerazioni e delle ribellioni. A partire dal giorno 22 del mese fino al 31 sarà il caso di sfruttare ogni cosa. Giorno 28 potrebbe essere alquanto complicato e proprio in quella giornata bisognerebbe controllare bene ogni reazione.

Salute – Come detto, la prima parte di luglio sarà più buona rispetto alla seconda dello stesso mese. Quello sarà quindi un buon momento per le cure. Sarà una buona opportunità anche quella di stare a più stretto contatto con la natura per avere più forza. Il 26 e il 27, invece, potrebbero essere dei giorni piuttosto pesanti.