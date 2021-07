Oroscopo Paolo Fox luglio 2021 Pesci: disagi economici

Che mese sarà quello di luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci? Lo scopriamo con l‘oroscopo di Paolo Fox per questo nuovo periodo dell’anno che ci spiega come andrà in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, chi è già innamorato non avrà paura di niente e i single potranno provare delle belle emozioni. Nel lavoro, ci si potrà concentrare su un progetto da portare avanti per l’anno successivo. Per quanto riguarda la salute, gli ultimi giorni del mese saranno abbastanza pesanti e potrebbe esserci un certo nervosismo. Ma entriamo di più nel dettaglio di quello che dice l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci.

L’oroscopo di Paolo Fox per luglio 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci

Ecco come andrà il mese in amore, lavoro e salute per loro

Amore – I pesci innamorati non hanno paura di niente. Chi è solo invece potrebbe vivrà emozioni piuttosto forti. Con delle persone vicine, se nutrite dubbi o certe cose non vi sono chiare, fino al 22 del mese ci sarà parecchia pazienza. Dal 23 però le cose cambieranno parecchio. Gli ultimi due giorni di luglio poi saranno particolarmente nervosi anche se potranno comunque portare a dei chiarimenti. Se si è fatta una buona conoscenza ultimamente non sarà il caso di lasciar perdere per un piccolo motivo o per preoccupazioni che magari nemmeno esistono. Chi è impegnato in un matrimonio dovrebbe riflettere, non mancheranno pensieri per quanto riguarda le finanze e qualche uscita eccessiva.

Lavoro – Durante questo mese di luglio 2021 sarà possibile pensare a dei progetti che poi andranno avanti l’anno dopo. Chi ha avuto un anno difficile, il precedente, ora potrà contare su delle opportunità. Chi ha importato ostacoli o altro adesso è lontano. Ci saranno delle soddisfazioni per i nati sotto il segno dei pesci ma ovviamente dipenderà da ciò che si sa fare e pure dagli anni. Dal punto di vista economico ci saranno poche entrate gratificanti. Dal giorno 12 di questo mese sarà possibile gestire in modo molto più tranquillo un contratto o un accordo. Mercurio infatti sarà in una bella posizione. Dal 14 al 24 poi si potrebbe avere di più.

Salute – Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, i nati sotto il segno dei pesci, vivranno un periodo particolare soprattutto verso fine mese. Gli ultimi giorni infatti potrebbero essere pesanti e nervosi. Sarà veramente facile agitarsi e i disagi di tipo economico non aiuteranno per niente. Bisognerà evitare esagerazioni e sforzi.