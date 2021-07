Stefano De Martino accontenta le fan con la ricetta degli spaghetti al limone (Video)

Tante fan di Stefano De Martino da qualche giorno chiedevano la ricetta degli spaghetti al limone e oggi lui le ha accontentate. Con un video Stefano De Martino ha svelato i segreti di questa golosa ricetta al limone, anche se sembra che non tutti abbiano capito i passaggi per preparare gli spaghetti al limone. Saranno forse gli stessi che non avevano capito che i pezzetti che si vedono nel tegame sono limoni scambiandoli per dei cetrioli. Stefano è ancora in vacanza a Procida e ha chiesto a chi lo spaghetto al limone, come lo chiama lui, lo prepara davvero. Il video va seguito con attenzione, la signora Gloria ha rivelato i segreti della ricetta tradizionale procidana, ci sono tutti, magari messi nell’ordine con cui chiunque racconterebbe una ricetta e non passo dopo passo.

LA RICETTA DEGLI SPAGHETTI AL LIMONE CON STEFANO DE MARTINO

Tra una pubblicità e gli scatti con Santiago, che in questo momento è in vacanza con lui, Stefano posta spesso foto del cibo, di cose che adora mangiare. Non poteva mancare una bella foto per questo piatto di pasta estivo semplice ma buonissimo.

Il primo consiglio è quello di utilizzare i limoni pane, sono quelli che hanno tanta parte bianca, si riconoscono facilmente e Gloria li mostra nel video. Va utilizzato sia l’olio che il burro, sono necessari un po’ di latte, del formaggio grattugiato, pecorino o parmigiano, l’aglio, la menta e il pepe, ma anche dei limoni che non siano limone pane. Tutto è spiegato nel video pubblicato da Stefano De Martino su Instagram e che trovate in basso. Gloria specifica che questa è la sua ricetta dello spaghetto al limone, una ricetta un po’ rivisitata. A molte è bastato sentire la voce di Stefano De Martino nel video, altre proveranno di certo a fare questo piatto.