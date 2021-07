Harry scrive tutta la verità nel suo libro, sono le sue rivelazioni

L’annuncio del libro, la biografia scritta dal principe Harry fa tremare di nuovo i reali d’Inghilterra ma forse il figlio di Carlo e Diana ha intenzione di sistemare un po’ le cose. L’annuncio è sulla sua verità, per la prima volta Harry racconta in un suo libro la sua vita. Potrebbe essere un nuovo colpo alla famiglia reale ma sembra che lui abbia solo intenzione di raccontarsi non come principe ma come l’uomo che è diventato. Ha anticipato che potremo leggere il resoconto della sua vita, che parlerà di tutto, dagli anni del servizio militare alla nuova vita con Meghan Markle e con i figli Archie e Lillibet. Sono le sue memorie che arrivano a 36 anni ma sono anni che ha vissuto intensamente tra gioie e dolori immensi. Non c’è ancora un titolo per il libro di Harry ma ci sarà un resoconto del tutto veritiero, con sconfitte, perdite e lezioni imparate.

HARRY D’INGHILTERRA ANNUNCIA LA SUA BIOGRAFIA

“Lo sto scrivendo non come il principe che sono nato, ma come l’uomo che sono diventato. Ho indossato diversi panni nel corso degli anni, sia letteralmente che figurativamente, e la mia speranza è che raccontando la mia storia, gli alti e i bassi, gli errori, le lezioni imparate, posso aiutare a mostrare agli altri che non importa da dove si viene, abbiamo più cosa in comune di quelle che pensiamo”.

Oggi vive felice con la sua famiglia in California, così distante da Londra. “Sono profondamente grato per l’opportunità di condividere quello che ho imparato nel corso della mia vita fino ad oggi e sono eccitato che le persone potranno leggere un resoconto di prima mano sulla mia vita che è completamente veritiero e accurato”. Dovremo però attendere ancora un bel po’, l’uscita del libro è prevista per la seconda metà del 2022, ad aiutare il principe nella stesura J.R. Moehringer.