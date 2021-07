Mara Venier pubblica la foto del passato ed è una grande emozione

Solo due parole e un cuore rosso e la foto pubblicata da Mara Venier sui social emoziona tutti. “Bei ricordi…” scrive la conduttrice dopo avere trovato chissà in quale cassetto o album la foto di un bel po’ di anni fa. Tutti ovviamente più giovani, c’è qualche assente ma c’è anche qualcuno che oggi non c’è più. Mara Venier accanto a Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, tutti pronti alla foto con il brindisi. C’è Heather Parisi in prima fila, si è abbassata per non coprire gli altri. Si riconosce subito Giancarlo Magalli ed era il periodo in cui la Venier era fidanzata con Renzo Arbore. Soprattutto si vede il sorriso di sempre di Fabrizio Frizzi mentre tiene stretta Rita Dalla Chiesa. Un cuore rosso dice tutto e tra i commenti spunta proprio quello di Rita che chiede conferma: “Eravamo a Spoleto?”.

LA FOTO DI MARA VENIER ALL’ANNIVERSARIO DI NOZZE DI PIPPO BAUDO E KATIA RICCIARELLI

Tutti insieme festeggiavano una coppia che adesso non esiste più: il presentatore e la cantante lirica hanno divorziato ormai da tantissimo tempo e solo di recente hanno avuto modo di chiarirsi. “Sì eravamo a Spoleto per l’anniversario di Pippo e Katia” risponde la Venier. Sandra Milo si commuove: “Quanti volti noti in uno scatto”. Sembra un tempo così lontano e lo è davvero. Tutti giovanissimi ma soprattutto non c’è più Fabrizio Frizzi.

Qualcuno commenta che in quello scatto c’è la storia della tv, quella bella, quella che non vedremo mai più. La nostalgia prende anche i follower. “Il tempo passa mai i ricordi restano… Un pensiero speciale a Fabrizio Frizzi”. E sono ricordi che appartengono non solo a Mara Venier e a chi era con lei quel giorno a Spoleto ma anche al pubblico: “Sono bei ricordi anche per noi, di un’Italia e una tv che ormai quasi non c’è più”.