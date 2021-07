Oroscopo Paolo Fox agosto 2021 Sagittario: mese di tensioni

Che mese sarà quello di agosto 2021 per i nati sotto il segno del sagittario? Per scoprirlo ci concentriamo come sempre sull’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, si inizierà subito con qualche tensione nei primi giorni del mese. Nel lavoro, molte cose saranno bloccate e le discussioni verranno quindi rimandate ad altri momenti. Per quanto riguarda poi la salute, si alterneranno stanchezza e forza nel corso di agosto. Ma per scoprire come andrà nello specifico questo periodo, andiamo a vedere che cosa dice nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno del sagittario.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno del sagittario

Amore – Il mese inizierà con delle tensioni soprattutto tra il 2 e il 3. Questi saranno i giorni più difficili ma molto dipende dai rapporti. I sagittario che vivono una relazione che non funziona da tanto devono stare piuttosto attenti alle provocazioni. Questo mese potrebbe portare a delle limitazioni, i nati sotto questo segno potrebbero sentirsi poco liberi. Dopo giorno 11 potrebbero esserci delle tensioni, intorno al 17 poi saranno ancora di più. I single potrebbero innamorarsi ma non devono pensare alle garanzie, soprattutto non darle. Bene chi sta insieme da poco tempo o si è sposato di recente anche se potrebbero esserci delle discussioni per dei disagi provenienti dal fronte economico.

Lavoro – Al momento le questioni professionali potrebbero essere bloccate. Qualche nato sotto il segno del sagittario deve riprendersi dopo le vacanze mentre qualcun altro deve pensare a qualcosa di importante da trattare come un’idea o un nuovo accordo per esempio. Le idee, in effetti, ci saranno eppure potrebbero essere ostacolate da altre situazioni. Secondo Paolo Fox e il suo oroscopo si potranno comunque intraprendere dei nuovi percorsi di lavoro. Tra il giorno 23 e il giorno 24 del mese potrebbero esserci degli impulsi ad abbandonare ogni cosa e a lanciare tutto in aria. Per i nati sotto questo segno zodiacale ci vorrà la giusta pazienza. Chi potrà dovrà dedicare questo agosto alle vacanze, sarà meglio così.

Salute – Questo mese porterà tanta forza ma anche tanta stanchezza. Paolo Fox infatti suggerisce ai sagittario di non esagerare e di andare in vacanza. Tra l’altro potrebbe esserci pure un bel po’ di nervosismo. Dal giorno 23 fino all’ultimo del mese di agosto bisognerà mantenere ancora più alta l’attenzione.