Oroscopo Paolo Fox agosto 2021 pesci: tensioni e agitazione

Che mese sarà quello di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci? Per scoprirlo ci affidiamo come sempre all’oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto questo segno zodiacale. In amore, i sentimenti potrebbero essere parecchio condizionati dal periodo ricco di tensioni. Nel lavoro, potrebbero esserci delle preoccupazioni, potrebbe essere un mese abbastanza agitato. Per quanto riguarda poi la salute, la forma fisica sarà in calo in questo momento. Non resta che andare a scoprire come sarà nel dettaglio l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci.

L’oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto 2021 per tutti i nati sotto il segno dei pesci

Ecco come andrà in amore, lavoro e salute per loro

Amore – In questo mese l’amore sarà parecchio condizionato dalle tensioni. La prima parte di agosto, secondo Paolo Fox e il suo oroscopo, potrebbe essere quella un po’ più conflittuale per i rapporti. I pesci che hanno intrapreso un rapporto ‘clandestino’, potrebbero decidere di rinunciare a questa situazione e chiudere definitivamente. Bisognerà fare attenzione ai tradimenti ma pure ai colpi di fulmine. I nati sotto questo segno che hanno nuove responsabilità come l’arrivo di un figlio potrebbero essere ancora più agitati e poi le spese non mancano in questo senso. Occhio anche alle vacanza perché Fox consiglia qualcosa di sereno per evitare ulteriori preoccupazioni. Piano per i pesci che vivranno un primo sentimento oppure che si sono separati e vogliono intraprendere un nuovo rapporto. Non sarà il caso di correre o esagerare.

Lavoro – I nati sotto il segno dei pesci potrebbero essere in ansia per il rientro di settembre. Agosto comincerà con un po’ di agitazione. Potrebbe esserci un conflitto nella prima settimana. Non mancheranno le preoccupazioni che non per forza avranno un motivo per esistere. Sarà un buon mese per fare chiarezza e non per andare avanti in iniziative magari troppo costose. Tutti i pesci che stanno organizzando qualcosa in vista del prossimo mese potrebbero ritrovarsi a fare tutto all’ultimo secondo. Le notizie che tanto attenderanno i nati sotto questo segno potrebbero un po’ tardare ad arrivare.

Salute – In questo mese la forma fisica subirà un calo. Agosto porterà preoccupazioni anche se i pesci vorrebbero rilassarsi e riposarsi. Grande agitazione nei giorni del 16, 17, 23 e 24 del mese. Sarà opportuno evitare le esagerazioni per lasciare più spazio alle cose che piacciono ed interessano davvero.