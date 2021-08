Sarah Ferguson difende il marito di sua figlia Eugenie immortalato in barca con tre donne

Non c’è pace per la famiglia reale inglese e anche per la famiglia di Sarah Ferguson. Questa volta al centro dell’attenzione è finito il marito di sua figlia Eugenie, il padre del suo nipotino. L’ex moglie del principe Andrea d’Inghilterra difende il genere ma cosa ha fatto di così grave Jack Brooksbank? Si parla di scandalo sotto il sole e questo pettegolezzo ci ricorda altri reali. Il marito della principessa Eugenie di York è stato paparazzato in compagnia di tre donne, una collega e due modelle, il tutto in barca e nei dintorni dell’isola di Capri. E’ questo un passo falso del marito della nipote della regina Elisabetta?

IL MARITO DELLA PRINCIPESSA EUGENIE DI YORK IN BARCA CON TRE DONNE MA C’E’ LA SPIEGAZIONE

Cosa è successo al largo di Capri e dov’erano Eugenie e il piccolo August di cinque mesi? Lui a torso nudo, qualcun altro in topless, sorrisi e abbracci ed ecco che i pettegoli tirano le somme, parlano di crisi e lo scandalo o presunto tale è servito. Sembra davvero strano che Jack Brooksbank sia scivolato in qualcosa di così banale. E’ il Daily Mail ad avere pubblicato le foto commentando: “Buona fortuna per quando dovrai spiegare queste foto a Eugenie, Jack”.

Eugenie non c’è a Capri, è rimasta a casa con il piccolo ma ci ha pensato la mamma a risolvere tutto. Ospite al programma The One Show ha difeso il genero: “Jack, che era in prima pagina, lavora come ambasciatore per Casamigos, e stava facendo solo il suo lavoro; penso che sia davvero importante chiarirlo per il suo bene. Lui è un uomo di tale integrità. È un padre fantastico, un marito favoloso, e questa storia è completamente inventata. Jack è una delle mie persone preferite, lo chiamo James Bond in realtà”. Niente da aggiungere.