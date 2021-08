I messaggi da mandare su Whatsapp la notte di San Lorenzo: le dediche più belle

Sta per arrivare la magica notte di San Lorenzo. Come ogni anno, tutti gli occhi saranno puntati all’insù sperando di poter vedere qualche stella cadente ed esprimere un desiderio. In un periodo così complicato come quello che stiamo vedendo vivere una serata sotto le stelle è sicuramente una esperienza ancora più magica. C’è chi andrà a vederle in campagna, chi in spiaggia, chi semplicemente dal giardino o dal tetto di casa. Ma la notte di San Lorenzo è anche una notte molto romantica. Per altro, i Lorenzo e le Lorenza festeggiando il loro onomastico. E allora quali messaggi mandare su Whatsapp ad amici e parenti il 10 agosto?

San Lorenzo 2021, ecco le frasi più belle da mandare su Whatsapp ad amici e parenti durante la notte più stellare dell’anno

Se state cercando delle frasi particolari e belle da inoltrare su Whatsapp ai vostri cari durante la notte di San Lorenzo allora siete proprio capitati nel posto giusto. In quanti vogliono fare una dedica particolare vista l’occasione e non riescono a trovare le parole giuste? In effetti può essere un compito più complicato del previsto. Esistono però tantissime frasi tra filosofi, scrittori e testi di canzoni che possiamo riprendere per mandare un bellissimo messaggio ad amici e parenti il 10 di agosto. Vediamone alcune che abbiamo selezionato per voi: